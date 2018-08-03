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İnşaatçılar Bakan Albayrak'tan acil çözüm istedi

İnşaatçılar Bakan Albayrak'tan acil çözüm istedi

İnşaat sektörünün 3 çatı örgütü GYODER, İNDER ve KONUTDER, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret ederek, inşaat sektörünün gündemindeki kısa, orta ve uzun vadeli konular hakkında sunum yaptı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 07:36 - Güncelleme: 03-08-2018 07:36

Başkanlar alınması gereken en önemli konut politikası önleminin birinci el satış şartlarının cazip hâle getirilmesi olduğunun altını çizdiler. Berat Albayrak’a finansman sorunlarını anlatan inşaat sektörü, faizlerin yüzde 0.98’e çekilmesi ve finansman sağlayıcı acil çözümlerin devreye alınmasının gerektiğini dile getirdi...

Gayrimenkul sektörünün 3 çatı örgütü, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret etti. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ve GYODER Başkan Yrd. Ersun Bayraktaroğlu sektörün kısa, orta ve uzun vadeli sorunları hakkında çözüm önerisinde bulundu.  

‘DURMA NOKTASINA GELDİ’
İNDER'den yapılan açıklamada başkanların, Bakan Albayrak’a genel ekonomide yaşanan faiz ve döviz artışının inşaat sektöründe direkt etki ederek, sektörü durma noktasına getirdiğini anlattığı bildirildi. Bakan Albayrak’a finansman sorunlarını anlatan temsilcilerin faizlerin yüzde 0.98’e çekilmesi ve finansman sağlayıcı acil çözümlerin devreye alınması gerektiğini söyledikleri bildirildi.

SIFIR KONUTTA DÜŞÜK TAPU HARCI ÖNERİSİ
Habertürk’ten Erdem Aktürk’ün haberine göre, inşaat sektörünün en kısa zamanda finansman kaynağına ihtiyacı olduğunun altını çizen başkanlar, alınması gereken en önemli konut politikası önleminin birinci el satış şartlarının cazip hâle getirilmesi olduğunu vurguladı. Kentsel dönüşüm odaklı sağlıklı bir konut politikası için birinci el üretimin satın almada tercih avantajı, çalışan kesimin uzun vadeli borçlanarak konut edinimi ve konut kredi piyasasının menkulleştirilmesinin ve derinleştirilmesinin çok önemli olduğu vurgulandı.

KONUTDER Başkanı Altan Elmas da birinci el konut satışlarını hareketlendirmek için, sıfır konutlarda tapu harçlarının oranın daha düşük olması, konut kredisi faizlerinde verginin mahsup edilmesi gibi çözüm önerileri sunulduğunu aktardı.

‘KONUT SAHİPLİĞİ ORANI ARTMALI’
Son 15 yılda 7,5 milyon konut üretilen Türkiye’deki konut sahipliği oranının ortalama yüzde 60 seviyesinde olduğunu dile getiren başkanlar, bir milyonu bitmiş bir milyonu devam eden toplam 2 milyon konut arzı olduğunu ifade ettiler. Her yıl 600-650 bin civarında 1’inci el konut satışının gerçekleştiğine işaret eden Başkanlar “Yılda ortalama 1 milyon 350 bin adet konut satılmakta ve bunun yüzde 45’ini oluşturan 600-650 bin adet konut 1’inci el olarak satılmaktadır. Bu piyasa ve rakamlardan gidilirse bitmiş konut stoku en iyi ihtimal ile 1,5 yılda eritilebilir iken arkadan gelen inşa halindeki 1 milyon konut da yine 1,5 yıl gibi bir sürede eritilebilecektir. Bu da sektörün 3 yıl boyunca mevcut piyasa koşullarında makul bir arz fazlası ile yoluna devam etmesi anlamına gelecektir. Faizlerin yükselmesi neticesinde gerçekleşen satışlardaki gerileme ise arz fazlası oluşumuna neden olacak ve bu süreci 4 veya 5 yıla taşıyabilecektir” bilgisini paylaştılar.

‘BİRİNCİ EL SATIŞ ORANI YÜZDE 65’E ÇIKAR'
Yeni konut satış oranlarının toplam konut satışı içindeki oranın yüzde 45 olduğunu aktaran sektör temsilcileri, sektördeki finansal sorunların çözülmesine yönelik alınacak tedbirlerle 1’inci el konut satışı toplam satışın içinde yüzde 65’e çıkarılabileceği vurgulandı. Yıllık yaklaşık 900 bin adet 1’inci el konut satışına ulaşılmasıyla mevcut bitmiş stokun bir yılda, inşa halindeki stok da iki yılda eritilebileceğini içeren raporda “Söz konusu çözümle birlikte orta vadede konut sahiplik oranı yükselir ve yapı kalitesi de artar” denildi.

'FİKİR BİRLİĞİ SAĞLANDI'
İnşaat sektörünün uzun vadeli sorunları hakkında da çözüm önerileri sunduklarını aktaran Altan Elmas, müteahhitlik mesleğinin kriterlerinin belirlenerek, artık her önüne gelenin müteahhit olmaması için de önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi. İnşaat sektörünün büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizen Elmas, belirli bölgelerde arz fazlasının olmaması için devletin konut üretimini ihtiyaç olan bölgelere yönlendirebileceğini söyledi. Görüşmenin çok olumlu geçtiğini aktaran Altan Elmas, "Hedefe ulaşma konusunda fikir birliği var, ama nasıl bir metod uygulanacak henüz bilmiyoruz" dedi.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Evladı Fatihan 05 03 Ağustos 2018 09:10 Konutların kredisinde bimemnesinde indirim isteyen firma sahipleri, fiyatları siz indirin, faiz iniyor, siz fiyat bindiriyorsunuz. Beter olun, hepsi elinizde kalsın, burası TÜRKİYE, bu fiyatlar ne kardeşim, kimse çözüm üretmesi, siz fiyatları düüşşüürrüün.

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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