İngiltere'de nefret suçları 2 kattan fazla arttı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, ülkede nefret suçlarının son 5 yılda yüzde 123 arttığını bildirdi. Bakanlığın yayımladığı verilere göre, İngiltere ve Galler’de geçen yıl işlenen nefret suçları yüzde 17 artarken, 2012’den bu yana nefret suçlarındaki artış yüzde 123 oldu.

Bakanlık açıklamasında, nefret suçlarındaki artışta, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) kararının çıktığı referandum ile geçen yılki terör saldırıları arasında bağlantı görüldüğü bildirildi.

YARISI DİNİ NEDENLERE DAYANIYOR

İngiltere’de kayıtlara geçen nefret suçlarının yüzde 52’si “dini” nedenlere dayanırken, bu saldırıların çoğunluğunda Müslümanlar hedef alındı.

İngiltere’de Müslümanlara yönelik nefret suçları geçen yıl Manchester ve Londra’da gerçekleştirilen 4 terör saldırısının ardından artmıştı. Başkent Londra’da Müslümanlara yönelik nefret suçlarının bu saldırıların ardından günde ortalama 3,5’tan 20’ye çıktığı bildirilmişti.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park'ta geçen yıl haziran ayındaki araçlı saldırıda 51 yaşındaki bir Müslüman hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan aşırı sağcı saldırgan Darren Osborne 43 yıl hapse mahkum edilmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.