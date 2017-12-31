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İngiltere’de 12 katlı binada yangın

İngiltere’de 12 katlı binada yangın

İngiltere’nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, paniğe neden olan yangına müdahalesi sürüyor.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 00:47 - Güncelleme: 31-12-2017 00:47

İngiltere'de Manchester’ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezi yakınındaki 12 katlı bir apartmanın 9’uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Neysem 31 Aralık 2017 01:45 Orası gelişmiş bir ülke böyle şeyler yaşanmaz.

    CEVAP YAZ 0 27
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