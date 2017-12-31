İngiltere'de Manchester’ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezi yakınındaki 12 katlı bir apartmanın 9’uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN İngiltere’de 12 katlı binada yangın haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER