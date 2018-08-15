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İngiliz Bakan Jeremy Hunt uyardı! Kaosa hazır olun

İngiliz Bakan Jeremy Hunt uyardı! Kaosa hazır olun

İNGİLTERE Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, AB'nin tutum değiştirmemesi halinde Brexit konusunda herkesin kaosa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 13:42 - Güncelleme: 15-08-2018 13:42

İngiltere ile AB arasındaki Brexit krizi devam ediyor. Bir türlü istenilen noktada buluşamayan Londra ile AB taraflarıanlaşma konusunda halen mutabakat sağlayamadı.

Konuya ilşikin açıklama yapan İngiltere Dışilşeri Bakanı Jeremy Hunt , Avrupa Birliği’nin tutum değiştirmemesi halinde İngiltere 'nin Brexit konusunda herkesin kaosa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

AB'YE TEHDİT: Resmi temaslar için Finandiya'da bulunan Hunt, başkent Helsinki'de mevkidaşı Timo Soini ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Hunt, AB'ye adeta tehdit yağdırdı. "Anlaşmasız bir Brexit riski son dönemde arttı. Bir anlaşmaya varacağımız konusunda mutlak garanti yok." diyen İngiliz bakan " AB Komisyonunun yaklaşımında bir değişiklik görmeye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

KAOSA HAZIR OLUN: Hunt, "Herkesin kaotik bir 'anlaşmasız Brexit' ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu. İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmak için elinden geleni yaptığını belirten Hunt, "Bu hiç kimsenin istediği bir şey değil ve ümit ediyorum bundan kaçınmanın bir yolunu bulacağız." değerlendirmesini yaptı.

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