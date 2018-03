İnek sürüsünü gören muhabir röportajı bırakıp kaçtı

Tire ilçesinde Tirevizyon televizyonu muhabiri Ergün Çelik bir haber için Tire’nin Işıklı köyüne gitti. Burada haberle ilgili olarak bir vatandaşla röportaj yapan muhabir, röportaj esnasında üzerine inek sürüsünün hızla geldiğini fark edince panik yaptı. Ne yapacağını şaşıran muhabir, çareyi röportajı yarıda kesip kaçmakta buldu. Üzerindeki paniği kısa sürede atan Çelik, daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi inekleri de konuya dahil ederek haberine devam etti. Bu sırada çekimi bırakmayan kameraman ise yaşanan o komik anları an be an kaydetmeyi başardı.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Muhabir Ergün Çelik, "Aslında ineklerden korkan biri değilim. Ama kendimi tam habere kaptırmışken bir anda onlarca ineğin üzerimize gelmesi beni heyecanlandırdı. Bulunduğumuz yol çok dar olduğunda hem inekler hem de biz sığmayacaktık. İneklerin arasında ezilme korkusuyla bir anda kaçmaya başladım. Kameraman arkadaşım da yaşananların hepsini kaydetmiş. Bu olay güzel bir anı olarak hatıralarımda kalacak" dedi