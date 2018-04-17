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İnanılmaz olay! Gözaltındaki şüpheliyi polislerin arasında öldürdüler

İnanılmaz olay! Gözaltındaki şüpheliyi polislerin arasında öldürdüler

GAZİANTEP'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu için gözaltına alınan Uğur Bakır (38) sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde polislerin arasında tabancayla vurularak öldürüldü.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 14:14 - Güncelleme: 17-04-2018 14:14

GAZİANTEP'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenen Uğur Bakır (38), gözaltına alındı. Bakır, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından polislerin arasında tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalaması için çalışma başlatıldı.

KİMLİK KONTROLÜNDE YAKALANDI... Olay, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Uğur Bakır, dün Yaprak Mahallesi'nde polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında, 'hakaret' suçundan arandığı belirlenince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Bakır, bugün adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

POLİS ARACINDAN İNDİRİLDİĞİ SIRADA... Uğur Bakır, polis aracından indirildiği sırada, kimliği belirsiz bir kişi arkadan yaklaşarak üzerindeki tabancayı çekip, polislerin arasındaki Bakır'a 5 el ateş etti. Bakır, kanlar içinde yerde kalırken, olay yerinde kargaşa yaşandı. Saldırgan da koşarak olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN ARANIYOR... Ağır yaralanan Uğur Bakır, hemen alındığı Acil Servis'te yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bakır'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisler, olay sonrası kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalaması için çalışma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • RAMAZAN 17 Nisan 2018 15:12 SAYIN YETKİLİLER, BİLİYORUM GÜNDEM YOĞUN AMA POLİSLER VATANDAŞLAR İLE AYNI YERDE DR. RAPORU ALIYORLAR SUÇLULARA YADA MAĞDURLARA. ÖNCELİKLE BU HABERDEKİ GİBİ GÜVENLİK AÇISINDAN SONRA DA NORMAL VATANDAŞIN SIRASININ ALINMASI YÖNÜNDEN BU KONUNUN DÜZELTİLMESİ GEREKİR....24 SAAT AYRI GİRİŞ, AYRI DR. , AYRI ODADA BI İŞLEMLER YAPILMALI.. POLİSLER HASTANEYE ANA GİRİŞTEN VATANDAŞLARIN ARASINDAN GEÇEREK GİRİYORLAR BUDA SIKINTI ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ...HASTANEDE DR. RAPORU ALMAK İSTEYEN BİR SÜRÜ POLİS BEKLİYOR, ONLAR BEKLERKEN DIŞARIDAKİ ALANLARI BOŞ BIRAKIYORLAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM...LÜTFEN DİKKAT VE ÇÖZÜM....

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