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İnanılmaz kuruluş! Kendini 5. kattan boşluğa bıraktı ve...

İnanılmaz kuruluş! Kendini 5. kattan boşluğa bıraktı ve...

ÇORUM’da eve geç geldiği gerekçesiyle eşi Uğurcan B. (32) ile tartışıp 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki evinin penceresinden atlayan Semra B. (36), bina önündeki kanepenin üzerine düştü. Bacakları ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan Semra B. hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan Uğurcan B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 17:49 - Güncelleme: 08-11-2018 17:49

ÇORUM Ulukavak Mahallesi’nde 30 Ekim Salı gecesi meydana gelen olayda; Semra B., eve geç saatte geldiği gerekçesiyle özel sektörde çalışan Uğurcan B. ile tartışmaya başladı. Çiftin tartışması, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Semra B., oturduğu evin yatak odası penceresini açarak atlamak istedi. Eşinin müdahalesine rağmen Semra B., 5’inci kattan kendisini boşluğa bıraktı.

Semra B., şans eseri, bina önündeki bahçede bulunan kanepenin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, bacaklarında ve kaburgasında kırıklar belirlenen Semra B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Semra B., daha sonra Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Uğurcan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest kalırken, bacakları ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan eşi Semra B.’nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin de sürdüğü belirtildi.

HADİSLER DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada, olayın yaşandığı apartmanın girişinde asılı levhadaki, "Zulüm etmeyiz, zulme de uğramayınız. Zira zulme rıza zulümdür" ve "Sizin en hayırlınız eşlerine ve çocuklarına karşı en iyi davrananınızdır" Hadis-i Şerif’leri dikkat çekti.

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