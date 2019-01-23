İlyas İlbey kaç yaşında kaç kere evlendi ilk eşi kim?

Sevilen tiyatrocu İlyas İlbey kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. 12 yıl aradan sonra eşi Yasemin Yalçın ile tiyatro sahnelerine tekrar dönen İlyas İlbey'in Eda adında bir kızı var.

İLYAS İLBEY KİMDİR: Kastamonu'da doğdu. Babası İzmit'te pastacılığa başlayınca bu şehirde büyüdü. İlkokul ve ortaokulu, 1979 yılına kadar İzmit'te okudu. ilkokul sıralarında tiyatroyla tanıştı. Honda iki Çocuk oyununda hancı rolüyle ilk tiyatro deneyimini yaşadı. Öğretmen lisesinde iken birçok oyunda rol aldı.

Babası pastacı olmasını istiyordu. Duygularının istikametinde yürüdü.

İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünde sanat öğrenimini sürdürdü. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter'in öğrencisi oldu. Konservatuvarda okurken Enis Fosforoğlu ve Kenter Tiyatrosunda sahneye çıktı.

Yıldız-Müşfik Kenter arasındaki sürtüşme üzerine üçüncü sınıfta iken konservatuvardan ayrıldı. Daha sonra sınavla Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarına kabul edilerek, öğrenimini tamamladı.

Sonradan eşi olan Yasemin Yalçın'la birlikte Bakırköy Belediye Tiyatrosunun kurucuları arasında yer aldı. Bu tiyatro ödenekli tiyatro haline getirilirken konservatuvar mezunlarının dışarıda bırakılması üzerine ayrılıp 1991 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosunu kurdular. 1991-1995 yılları arasında önemli oyunlarla perdelerini açtılar. Komedi dalında başarılı oldular. Yılmaz Erdoğan'la aralarındaki anlaşmazlık üzerine tiyatrolarını kapatıp TV dizilerine yöneldiler. Senarist Gani Müjde ile başladıkları" ince ince Yasemince" programı çok beğenildi. Eşi Yasemin Yalçın'ı Kastamonu'ya götürüp Haydar'ın Şerifecik lakaplı köylü kadınıyla tanıştırdı. Yasemin Yalçın, onun konuşmalarını, kişiliğini inceledi. Kakılmış tipi böylece doğdu. Kendisi de itilmiş tipini topluma sevdirmesini bildi.

İlyas İlbey, tiyatro dışında at çiftliğiyle meşgul oluyor. Çiftliğinde yarış atları yetiştiriyor. Yasemin Yalçın'la evliliğinden yedi yaşında Eda adında bir kızı bulunmaktadır.

Kastamonu sevgisiyle dolu olan sanatçı, ilini tanıtmak, hizmet etmek için elinden geleni yaptığını, yapacağını söylemektedir.