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Ilgaz Dağı'nda otellerin tamamı doldu

Ilgaz Dağı'nda otellerin tamamı doldu

Ilgaz Dağı'nda yeni yıl nedeniyle tüm otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığı belirtildi. Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Kayak İşletmesi Müdürü Can Erdem ana pistin de yağan kar yağışıyla birlikte hizmete açıldığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 20:24 - Güncelleme: 01-01-2018 20:24

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda, 6 otelin tamamı yeni yılı yüzde 100 dolulukla karşıladı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan 6 otel, yeni yıla yaklaşık bin 700 yatak kapasitesinin tamamı dolu olarak girdi. Yılbaşı tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Operasyon Müdürü Taner İnce, Ilgaz Dağı'nın doğal güzelliklerinin ön planda olduğunu belirtti. Ilgaz Dağı'nın ulaşım olarak rahat bir konumda bulunduğunu ifade eden İnce, şunları söyledi:

"Yılbaşında beklentilerin çok üstünde bir doluluk oldu. Eğlenceli ve dolu dolu bir yılbaşı geçirdik. Şu an herkes dönüş yoluna geçti. Önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacaktır. Bütün otellerde yılbaşında boş yer yoktu. Ilgaz Dağı'nda mükemmel bir atmosfer var. Herkesi Ilgaz'a bekliyoruz. "

Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Kayak İşletmesi Müdürü Can Erdem ise yılbaşının çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Yılbaşında doluluğumuz yüzde 100'dü. Misafirlerimiz bugün itibarıyla otelleri boşaltıyor. Ana pistimizi açtık. Bütün kayakseverleri Ilgaz'a bekliyoruz. Ilgaz'a yağan kar kristal kar. Ormanlık alanda muhteşem bir görüntü var. " dedi.

Kahramanmaraş'tan kızını görmek için Kastamonu'ya gelen Mustafa Bilici, Ilgaz Dağı'nı da görmek istediklerini dile getirerek, "Kahramanmaraş'ta biz gelirken güneş vardı. Burada kar var, insanlar kayıyor. Türkiye'de dört mevsim aynı anda yaşanıyor." diye konuştu.

Gürkan Çetinoğlu ise Ilgaz Dağı'na İstanbul'dan kayak yapmak için geldiğini söyledi.

Ilgaz Dağı'na uzun yıllardır geldiğini belirten Çetinoğlu, "Gün geçtikçe kendisini yenileyen bir yer. Bu sene daha iyi. Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri, pistlerin çam ormanlarının içerisinde olması diğer kayak pistlerinden ayırıyor." dedi.

Gürkan Çetinoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Zeynep Ada da 5 yıldır kayak yaptığını ve Ilgaz Dağı'nı çok sevdiğini söyledi.

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