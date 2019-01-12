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İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Prof. Dr. İlber Ortaylı,Türk vatandaşlığı verilen Suriyeliler ile Rumeli göçmenlerini karşılaştıranlara "Haddinizi bilin" diye seslendi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 23:00 - Güncelleme: 12-01-2019 23:00

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ile Rumeli göçmenlerini karıştıranlara sert tepki göstererek ‘Haddinizi bilin’ dedi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında konuşan Ortaylı şöyle konuştu: "Kaybolan imparatorluğun hatta ana vatanın içinden gelen insanlar, sizin mütalaanızın haricindedir, haddinizi bilin. Suriyeliyi tutacaksan, burada kalsın diyeceksen kalsın, fakat kalkıp ama sizde zaten Rumeli'den geldiniz, yok adalardan geldiniz demesin. Nereden geleceklerdi ki, Fatih'in zamanında devlet-i Aliyye'nin sınırları neresiydi.

Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan'ın aşağısına inmişiz yani, bitmiş." diyerek, Türk göçmenlerle, Suriyelileri aynı kefeye koyanlara tepki gösterdi.

BU DENSİZLİK

O günlerde Suriye'nin Osmanlı topraklarında olmadığını hatırlatan Ortaylı, "Bu son derece densizlik. Burada sırf cehalet değil, bana göre cehaletle beslenen etnik eğilimler var bu çok tehlikeli. kendi adını, kendi kültürünü koymamış insanlar bir şeyi yalıyorlar yani. Türk unsuruyla çok uğraşmaya başladılar. Bu sağlıklı değil, bu beni çok ürkütür" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • KILIÇTAROĞLU 12 Ocak 2019 23:18 SURİYE DE OSMANLI TOPRAĞI DEĞİLMİYDİ İLBER BEY ORADA DA TÜRKMENLER YOK MU

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