İlber Ortaylı: Derhal o caddenin temizlenmesi lazım

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara'nın geçmişte Bizans ve Osmanlı imparatorlukları için olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için de önemli kentlerden biri olduğunu anımsatarak, kentteki tarihi yapılara ve doğal mekanlara sahip çıkılması konusunda yerel yönetimlere tavsiyelerde bulundu.



Etimesgut Belediyesince, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Tarihte Etimesgut" konulu sempozyumda konuşan Ortaylı, şehirleşmeyle silüeti zaman içinde değişen Ankara'nın kent merkezinin de yer değiştirdiğini belirtti.

Ankara'nın tarihi hakkında bilgiler veren ve kentteki tarihi yapılar ile mekanlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Ortaylı, "Ankara Kalesi'nin etrafı temizlenmelidir. 1957'lerdeki saçma sapan imar hareketlerinin kalıntıları silinmelidir." dedi.

AOÇ'NİN HATIRASI KORUNMALI

Ortaylı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin bir bölümünün de Etimesgut ilçesi sınırları içinde olduğunu öğrendiğini dile getirerek, "yeşil alan olarak bu hatıranın korunması gerektiğini" söyledi.

ANKARA SOYSUZ BİR KENT DEĞİLDİR

Ankara'nın, tarihin en eski ve önemli şehirlerinden olduğuna dikkati çeken Ortaylı, şöyle devam etti:

"Ankara soysuz bir kent değildir. Bizans için önemlidir. Osmanlı vilayetleri içinde en önemlilerindendir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Başkentin hayatiyetini kazanması lazım. Konumundaki hataların düzelmesi lazım. Zannediyorsam şehir, bu tarafa doğru büyüdükçe bu hatalar daha kolay düzelecek ve daha hoş bir başkent ortaya çıkabilecek. Bu belediyeye ne kadar ağır görevlerin düştüğü ortadadır."

Ortaylı, Ankara'yla ilgili anılarını paylaşırken, Anadolu'nun zenginliğinin ve geleceğinin Ankara ve civarındaki şehirlerin yapısının korunmasına bağlı olduğunu ifade etti.

ABİDE ESERLER VAR

Başkentte birçok tarihi öneme sahip abide eser bulunduğuna işaret eden Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binasının da Türk gencinin Latince, Hititçe, Yunanca öğrenmesi, Anadolu'nun tetkiklerini yapabilmesi amacıyla kurulduğunu anlattı. Prof. Dr. Ortaylı, şunları kaydetti:

ÇANKIRI CADDESİ TEMİZLENMELİ, İSTİMLAK EDİLMELİ

"Ankara sadece Ankara değildir, sadece başkent olduğu için önemli bir yer değildir. Bazı tarihi taşlar bize gösterir. Roma hamamı dediğimiz askerlerin ve halkın kullanımına açık, büyük hıfzıssıhha tesislerinin Roma'daki ve civarındaki birkaç yerden sonra en güzel örneklerinden iki tanesi Ankara'dadır. Bunlardan birisi Çankırı hamamlarıdır. Derhal o caddenin temizlenmesi, etrafının istimlak edilmesi ve Roma Kültür Merkezi açılması lazım.

DÜNYA TARİHİ İÇİN ÖNEMLİ

Dünya tarihi için çok önemli bir şey. Hacı Bayram ile arasının kazılması gerekiyor. Hamamın içini gezdiğiniz zaman görüyorsunuz ki Ankara hep önemlidir. Polonyalısı, İngiliz'i burada yaşamışlar. Buranın başkent olması tesadüf değil."

Konferansta daha sonra Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan da kısa birer konuşma yaptı. Sempozyuma destek veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Aydemir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sıtkı Ay'a plaket takdim edildi.