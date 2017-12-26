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İlahiyat mezunlarına müjdeli haber!

İlahiyat mezunlarına müjdeli haber!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığı kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 21:33 - Güncelleme: 26-12-2017 21:33

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesine ilişkin açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlık aleyhine açılan davada, yürütmenin durdurulması kararına bakanlığın itiraz ettiği ve Danıştay İdari Davalar Kurulu'nun da 9 Ekim 2017 tarihinde itirazın reddine karar verdiği ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

'HERHANGİ BİR ENGEL KALMADI'

"Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı karar gerekçesi doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 26 Aralık 2017 21:54 Yargıtay ve Danıştay üyelikleri ve başkanlıkları ile bu kadar oynamanın sonuç vermeye başladığının müjdesi. Öğretmenlik formasyonu almayan meslek mensuplarının öğretmen olarak atanması, bu formasyonu alanlara hakarettir.

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