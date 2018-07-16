İki yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

İki yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi daha yayınlandı. Dün gece yayınlanan kararnamelerle Beştepe'ye bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.

Arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yönetimini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu.

Milli sarayların (Saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları) yönetimi ve tanıtımı için Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.