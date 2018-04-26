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İki ilde peş peşe deprem paniği! Yaralanan tek kişi çok ilginç...

İki ilde peş peşe deprem paniği! Yaralanan tek kişi çok ilginç...

TÜRKİYE bugün iki ayrı şehirde meydana gelen depremlerle sallandı.. Önce Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sabaha karşı 3,7 şiddetinde, öğleden sonra da Denizli'nin Honaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tek yaralanan Kelkit Kaymakamı oldu...

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 14:47 - Güncelleme: 26-04-2018 16:41

BUGÜN önce Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi merkezli sonra da Denizli'nin Honaz ilçesi merkezli iki deprem meydana geldi. Kelkit'teki depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklanırken, Honaz'daki deremin büyüklüğü ise 4.5 olarak duyuruldu. Denizli'deki depremde vatandaşlar sokağa döküldü. Kelkit'teki deremde tek yaralanan kişi deprem anında panik yapan Kaymakam Naif Yavuz oldu. 

CAN VE MAL KAYBI YOK... Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Gümüşhane'deki deprem 04.41'te meydana geldi ve merkezi Kelkit ilçesine bağlı Dayısı ve Elmelik köyleri arası oldu. Yerin 5,3 kilometre derinliğinde 3,7 şiddetinde gerçekleşen deprem Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde şiddetli olarak hissedilirken, Gümüşhane kent merkezinde de özellikle Harşit Çayı kenarında bulunan apartmanlar sarsıntıyı hissetti. Vatandaşların paniklediği depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

PANİK YAPARAK DÜŞMÜŞ VE KAFASINI ÇARPMIŞ: Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kelkit merkezli depremde herhangi can ve mal kaybı olmadığını belirterek, “Bize ulaşan bilgiler herhangi bir can ve mal kaybı olmadığına yönelik. Depremi vatandaşlarımız şiddetli şekilde hissetti. Bende il merkezinde hissetim” dedi. Depremde Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz haricinde yaralı olmadığını kaydeden Vali Memiş, “Kaymakam beyin kaşında yaralanma var. Gürültüyle hissettiği için panik yaparak düşmüş ve kafasını çarpmış. Gümüşhane Devlet Hastanesinde Gerekli kontroller, tahlil ve testler yapıldıktan sonra kaşına dikiş atıldı ve taburcu edildi. Sağlık durumu iyi” şeklinde konuştu.

SON 1 YILDA İRİLİ UFAKLI 32 DEPREM OLDU: Son bir yıldır irili ufaklı 32 depremin yaşandığı Kelkit'te 10 Ağustos 2017 tarihinde 4,0, 7 Kasım 2017 tarihinde 3,0 ve bugün gerçekleşen 3,7 büyüklüğündeki depremler dikkat çekti.

ÖĞLEDEN SONRA DENİZLİ SALLANDI... Gümüşhane'deki depremin ardından öğleden sonra da Denizli 4.5'lik depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.37'de merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizli merkezde de hissedilen deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşarken, can ve mal kaybının olmadığı açıklandı. 

SAHA KONTROL EDİLİYOR... Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, ilçede meydana gelen depremde kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. İlçe merkezi ve köylerde yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve diğer ekiplerin inceleme yaptıklarını dile getiren Devecioğlu, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok çok şükür. İlçede jandarma, emniyet, bütün ekipler sahayı kontrol halinde." dedi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Recep boyraz 26 Nisan 2018 17:28 Referandumda hayir kelimesinden korkanlar şimdi iyi den korkar oldular

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