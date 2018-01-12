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İhraç edilen komutan aklandı, yerine atanan ise FETÖ'cü çıktı

İhraç edilen komutan aklandı, yerine atanan ise FETÖ'cü çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile ordudan ihraç edilen Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilal Güvenir, bugün yayımlanan 697 sayılı yeni bir KHK ile görevine iade edildi. Güvenir'in görevden alınmasının ardından yerine atanan Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir de FETÖ'cü çıkmış ve bunu itiraf etmişti.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 17:43 - Güncelleme: 12-01-2018 17:43

Düzce İl Jandarma eski Komutanı Albay Güvenir, 22 Kasım 2016 tarihinde, Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile meslekten ihraç edilmişti. Albay Güvenir, yayımlanan 697 sayılı KHK ile görevine iade edildi. Güvenir, Düzce 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanırken, 5 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Albay Güvenir, cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmişti. 

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki “mahrem yapılanması”na ilişkin yürütülen soruşturmada  Güvneri'in yerine gelen Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir  FETÖ'cü çıkmış ve bunu itiraf etmişti. 

 DARBE GİRİŞİMDEN SONRA BİLE ÖRGÜT FAALİYETLERİNE KATILMIŞLAR

Soruşturmada sorgusu tamamlanan 16 subaydan 11’i tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Bunlar arasında bulunan Yılmaz Özdemir ile birlikte 3 kişi daha itirafçı olmuştu.  “Mahrem Yapılanma”daki sivil imamların ankesörlü telefonla FETÖ’cü subaylarla kurdukları irtibatları üzerinden kimlikleri deşifre edilmişti.  Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Aralık’ta FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki “mahrem yapılanmaya” yönelik düğmeye basılmıştı. Ankara merkezli 9 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında 7’si Albay, 9’u Yarbay rütbesinde 16 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Emniyette 2 hafta yapılan çapraz sorgu sonucunda şüphelilerden Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ferhat Karabulut, Tabip Albay Gürkan Mert ve Yarbay Yaşar Kalkan “Etkin Pişmanlık Yasası” kapsamında itirafçı oldu.

Şüphelilerin itiraflarında, FETÖ’de yer aldıklarını 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında dahi örgütsel faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlattığı öğrenildi.

İTİRAF ETTİKLERİ 2 SİVİL İMAM YAKALANDI

Şüphelilerin itiraflarında kendilerinden sorumlu örgüt “Abi”leri ile sivil imamların da isimlerini verdikleri belirtildi. İtiraflar doğrultusunda 2 sivil imamın daha gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli geçen hafta Adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 11 şüpheli tutuklanması istemiyle, itirafçı olan 4 şüpheli ile hakkında yeterli delil bulunmayan 1 kişi hakkında ise, “Adli Kontrol” talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2018 23:49 Hala kurumlarda gizlenen cok sayıda alçak potansiyel zombi FETOcu var bu nednelee bu hain örgütü çökertmek için ayrı bir istihbarat birimi kuurlmalı, ihbarlar cididyetle değerlendirilmeli, FETO yu ziyarete edenler, FETO imamları ile irtibatı saptananlar kuurumlardan derhal atılmalıdır. Kahrolsun Feto teröristleri gebersin FEtulah vatan haini sapığı

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