  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İğrenç olayı öğretmen açığa çıkardı! 9 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler

İğrenç olayı öğretmen açığa çıkardı! 9 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler

Malatya'da 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki kız çocuğunun ikisi akraba ikisi ise komşu 4 kişi tarafından aylarca cinsel istismara maruz kaldığı, öğretmeninin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 10:18 - Güncelleme: 17-01-2019 10:18

Malatya'da ikisi akraba ikisi ise komşu dört kişi, 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi çocuğa 9 ay cinsel istismarda bulundu. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, dosyaya gizlilik kararı verildi. Yaşananları araştıranların, olayı kapatmak isteyen zanlıların yakınları tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Öğretmeninin 3'üncü sınıftaki öğrencisinin psikolojik durumunda değişiklik olduğunu fark etmesi, cinsel istismarı ortaya çıkardı.

ÖĞRETMENİN DİKKATİ ORTATAYA ÇIKARDI: İğrenç olay Malatya'nın bir ilçesinde gerçekleşti. Bir ilköğretim okulunun 3'üncü sınıf öğrencisinin ruh halindeki değişiklik, öğretmeninin dikkatini çekti. 9 yaşındaki kız çocuğu ile kurulan diyalog ve takip sonrasında korkunç gerçek ortaya çıktı. Kız çocuğu, 2 akrabası ve onlarla arkadaş olan 2 komşusu, toplam 4 kişi tarafından yaklaşık bir yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldı.

HEMEN HAREKETE GEÇTİ: Birgün gazetesinde yer alan habere göre; Evli ve 3 çocuk babası M.D. (43), B. D. (21), M. B. ve O.B. (20) çocuğa 9 ay süre ile istismarda bulundu. Zanlılar; kız çocuğunu alıkoyuyorlardı. 11 Ocak'ta söz konusu öğretmen tarafından anlaşılan olay, önce güvenlik birimlerine ardından da adli makamlara intikal etti.

SAVCILIKTAN GİZLİLİK KARARI: Polis ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile Doğanşehir Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak Malatya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Askerlik görevini yapan O.B ise birliğinden teslim alındı. Aylardır bir kabusun içinde yaşayan çocuk, soruşturma tamamlanana kadar devlet himayesinde bir yurtta tutulacak. Savcılık tarafından ise dosyaya gizlilik kararı konuldu.

Öte yandan olayı araştıranlar ve yerel kaynaklar, zanlıların yakınları tarafından tehdit edildi. İlçede ise büyük bir öfke hakim.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İğrenç olayı öğretmen açığa çıkardı! 9 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro