İğrenç olayı öğretmen açığa çıkardı! 9 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler

Malatya'da ikisi akraba ikisi ise komşu dört kişi, 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi çocuğa 9 ay cinsel istismarda bulundu. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, dosyaya gizlilik kararı verildi. Yaşananları araştıranların, olayı kapatmak isteyen zanlıların yakınları tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Öğretmeninin 3'üncü sınıftaki öğrencisinin psikolojik durumunda değişiklik olduğunu fark etmesi, cinsel istismarı ortaya çıkardı.

ÖĞRETMENİN DİKKATİ ORTATAYA ÇIKARDI: İğrenç olay Malatya'nın bir ilçesinde gerçekleşti. Bir ilköğretim okulunun 3'üncü sınıf öğrencisinin ruh halindeki değişiklik, öğretmeninin dikkatini çekti. 9 yaşındaki kız çocuğu ile kurulan diyalog ve takip sonrasında korkunç gerçek ortaya çıktı. Kız çocuğu, 2 akrabası ve onlarla arkadaş olan 2 komşusu, toplam 4 kişi tarafından yaklaşık bir yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldı.

HEMEN HAREKETE GEÇTİ: Birgün gazetesinde yer alan habere göre; Evli ve 3 çocuk babası M.D. (43), B. D. (21), M. B. ve O.B. (20) çocuğa 9 ay süre ile istismarda bulundu. Zanlılar; kız çocuğunu alıkoyuyorlardı. 11 Ocak'ta söz konusu öğretmen tarafından anlaşılan olay, önce güvenlik birimlerine ardından da adli makamlara intikal etti.

SAVCILIKTAN GİZLİLİK KARARI: Polis ve savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile Doğanşehir Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak Malatya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Askerlik görevini yapan O.B ise birliğinden teslim alındı. Aylardır bir kabusun içinde yaşayan çocuk, soruşturma tamamlanana kadar devlet himayesinde bir yurtta tutulacak. Savcılık tarafından ise dosyaya gizlilik kararı konuldu.

Öte yandan olayı araştıranlar ve yerel kaynaklar, zanlıların yakınları tarafından tehdit edildi. İlçede ise büyük bir öfke hakim.