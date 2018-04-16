İflasını istemişti sağ kolu da kayıplara karıştı...

Yarım asırı deviren Türkiye'nin inşaat devlerinden İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan'ın yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Serdar İnan, dün akşam saatlerinde de sosyal medya hesabı üzerinden iflasını istemişti. İnan'ın yanı sıra şirketin genel müdürü konumunda olan Gülsen Ramazanoğlu'nun da kayıp olduğu iddia ediliyor.

TWİTTER'DAN İFLAS İSTEDİ... Kayıplara karışan inşaat devin Serdar İnan’ın Kanada ya da Avustralya’ya gittiği ve kendisinden haber alınamadığı haberleri üzerine dün akşam saatlerinde Serdar İnan Twitter’dan açıklama yaparak, 53 yıldır faaliyet gösteren İnanlar İnşaat’ın kapısına kilit vurulduğunu açıklamıştı. 1 yıl önce yurtdışına gittiğini, şirketinde 600 çalışanının bulunduğunu aktaran İnan, işçilerinin maaşlarını ilk kez bu ay ödeyemediklerini kaydetmişti

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA... 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ertesi günü şirketinin kaderinin değiştiğini ve FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra şirketin maddi-manevi yıkıma uğradığını savunan Serdar İnan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İnanlar’ın 150 milyon TL ödenmiş sermayesi vardır ve elindeki malların değeri bu zan olmaz ise yaklaşık 300 milyon değerindedir. Arabam teknem dahil şirketin tüm varlıkları Türkiye’dedir. Şirketimizin malvarlığı rahatlıkla borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir. Bu sebeple şirketimizin üzülerek iflasını istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam işlemlerin bu yönde yapılmasıdır, böylece hak sahipleri alacaklarını rahatlıkla alabileceklerdir"

GENEL MÜDÜRE DE ULAŞILAMIYOR... İnanlar İnşaat yetkililerinin sırra kadem basması gündemdeki yerini korurken; Serdar İnan’ın yanı sıra İnanlar İnşaat Genel Müdürü Gülsen Ramazanoğlu’nun da yurtdışında olduğu kaydediliyor. Ramazanoğlu’nun; İnan Ailesi ile aynı yerde bulunduğu kaydediliyor. Serdar İnan’ın kardeşi Murat İnan’ın da yurtdışında olduğu belirtiliyor. Bu arada Ramazanoğlu’nun, Serdar İnan’ın eşinin akrabası olduğu öğrenildi. Bankaların haciz başlattığı İnanlar İnşaat’ın merkez ofislerine gidildiğinde kimseye ulaşılamıyor.