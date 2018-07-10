İETT'nin metrobüs tweeti sosyal medyayı salladı

İETT'nin resmi Twitter hesabından ilginç bir paylaşım gerçekleştirildi. Yapılan paylaşımda; 'Araştırmamıza göre toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatler 6 kat daha hızlı ve 6 kat daha ekonomik' ifadeleri kullanıldı.
İETT'nin yaptığı bu araştırmaya sosyal medya kullanıcıları oldukça tepki gösterdi. İETT'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada, "Tamam 125 kişi orada balık istifi gibi tıkışıyor haberiniz var mı sizin" yorumları yapıldı.
İşte sosyal medyadan İETT'ye yapılan tepkilerden bazılar:
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