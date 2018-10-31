İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teröre ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2018 tarihinde Şırnak Cudi dağı Helanipir Tepe kırsalında İHA ile tespit edilen 4 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı'nın Helinapir Tepe bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile PKK'lı teröristler tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen hava destekli operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, 11 terörist etkisiz hale getirildi.