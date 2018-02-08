  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İçilen çok sıcak çay kansere yol açabilir

İçilen çok sıcak çay kansere yol açabilir

Çinli bilim insanları, sıcak çayın sigara ve alkol ile düzenli olarak tüketilmesi sonucunda yemek borusu kanseri riskinin arttığını belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-02-2018 01:10 - Güncelleme: 08-02-2018 01:10

Çinli bilim insanları, sıcak çayın sigara ve alkol ile düzenli olarak tüketilmesi sonucunda yemek borusu kanseri riskinin arttığını belirtti.

Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan makaleye göre, Çinli bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucunda alkol ve sigaranın yanı sıra sıcak çayın düzenli olarak tüketilmesinin yemek borusu kanseri riskini arttırdığını saptadı. 

YEMEK BORUSU KANSERİNİN BAŞLICA NEDENİ; Araştırma sırasında 30 ila 79 yaş arasında 456.155 kişinin 10 yıl boyunca sağlık durumları ve yeme alışkanlıkları incelendi. Bu kişiler arasında 1731 kişide yemek borusu kanserine rastlandı.

Günde düzenli olarak çay içen ve en az 15 gram alkol tüketen kişilerin yemek borusu kanserine yakalanma riskinin 5 kat arttığı öğrenildi. Sigara içen kişilerin aynı hastalığa yakalanma riskinin ise 2 kat arttığı tespit edildi.

Sıcaklığı 65 santigrat derecenin üstündeki içeceklerin iç organlara zarar verdiğini ve kanser riskini arttırdığını belirten bilim insanları, sıcak içecekler, alkol ve sigaranın bir arada tüketilmemesi uyarısında bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İçilen çok sıcak çay kansere yol açabilir haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat