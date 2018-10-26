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İbrahim Kalın Diyarbakır programını yarıda kesti

İbrahim Kalın Diyarbakır programını yarıda kesti

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyarbakır'da katıldığı Uluslararası Diyarbakır Tarih-Toplum-Ekonomi Kongresi programını yarıda kesip, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenecek Fransa, Almanya ve Rusya'nın katılacağı dörtlü zirvenin hazırlıkları için Ankara'ya döndü.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 16:14 - Güncelleme: 26-10-2018 16:14

Cegerxwin Kültür Merkezi'nde Kayapınar Kaymakamlığı ile Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Diyarbakır 'Tarih-Toplum-Ekonomi Kongresi'ne, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ak Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile kongre üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan İbrahim Kalın, Diyarbakır'daki programını Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde yarın düzenlenecek olan zirve hazırlıkları için yarım bırakmak zorunda kalacağını söyledi. Yarın önemli bir zirvenin olacağını anlatan Kalın, şöyle konuştu:

"Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla Suriye konusunu ele alacağımız bir dörtlü zirvenin hazırlık toplantılarını yapmak için erken ayrılmak zorundayım. Sağ olsunlar, sayın bakanım sayın valimiz güzel bir program yapmışlardı. Ben de kalıp Diyarbakır'ın havasını biraz daha teneffüs etmek istemiştim. Ama nasip, evdeki hesap çarşıya uyumadı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle yapılan, İdlib mutabakatı sonrasında Suriye'de biliyorsunuz siyasi süreç hem sahada, hem de diplomatik çerçevede yeni bir evreye girdi. Şimdi yarınki zirvede hem İdlip mutabakatı, hem siyasi ve diplomatik süreçlerin takibi, hem sahada yaşanan gelişmeler, mülteciler, insani yardımların ulaştırılması, anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması ile ilgili kapsamlı konuların ele alınacağı bir zirve yapılacak. Bu zirvede bizim öncelikli amacımız Suriye'de çözümün askeri değil, siyasi olduğu gerçeğinden, ilkesinden hareketle acaba yeni ne tür formüller üretebiliriz konuları üzerinde durmak olacak. Bu çerçevede İdlib mutabakatının muhafaza edilmesi ve özellikle rejim kaynaklı ihlallerin önlenmesi yönünde, değerlendirmeleri olacak Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu yarınki zirve aslında Astana grubunda bulunan garantör ülkelerle küçük grup diye bilinen Almanya ve Fransa'nın içinde yer aldığı grubun ilk defa bir araya geldiği bir zirve de olacak. Bu yönüyle hem Astana, hem Cenevre, hem Birleşmiş Milletler, hem de küçük grup girişimlerini bir araya getiren önemli bir zirve olacak. Yine bu çerçevede zirvenin uluslararası ayağını, Birleşmiş Milletler boyutunu teyit etme bakımından Suriye özel temsilcisi De Mistura da bu zirveye davet edildi. Kendisi de orada bir sunum yapacak, şu ana kadar yürüttüğü çalışmalarda geldiği son nokta hakkında liderlere bilgi verecek. Tabi en önemli somut beklentimiz, bu zirveden siyasi çözüm yolunda atılacak adımların netleştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi olacak. Özellikle Anayasa Komisyonu'nun kurulması, Suriye'nin yeni anayasasını yazacak bu yapının oluşturulması da bu zirveden önemli beklentilerimizden bir tanesi" dedi.

Bugün ve yarına ilişkin yeni hikayeler yazmak durumunda olduklarını belirten İbrahim Kalın, "Biz aslında masalları olan bir coğrafyanın ve tarihin evlatlarıyız. Ama yaklaşık iki asırdır, kendi hikayelerimizi ve masalarımızı unuttuk. Başkalarının masalları içerisinde kendimize bir yer aradık. Başkalarının kahramanlarını kendi kahramanlarımızla karşılaştırıp, 'Bizim niye böyle kahramanlarımız yok' diye adeta kendi kendimizi kahrettik. Biz bugün ve yarına ilişkin yeni hikayeler yazmak durumundayız" dedi. 

Öğleden sonra Bismil ilçesinde hazırlanan programa da katılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu programını iptal ederek, saat 12.15 uçağı ile Ankara'ya döndü.

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Kaynak : DHA

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