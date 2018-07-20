İBB'nin desteğiyle yüzücüler Asya'dan Avrupa'ya kulaç atacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 50’ye yakın ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde yüzücü Boğaziçi’nin mavi sularında iki kıta arasında kulaç atacak. Kanlıca – Kuruçeşme arasındaki yarış 22 Temmuz Pazar günü yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından her yıl düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı bu yıl yüksek bir katılımla gerçekleştirilecek. Yarışa katılmak için Türk sporcuların yanı sıra dünyanın dört bir yanından yüzücüler kayıt yaptırdı.

Kanlıca’dan başlayacak yarışta 50’ye yakın ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde yüzücü Kuruçeşme’ye kadar kulaç atacak. Organizasyon nedeniyle İstanbul Boğazı yarış boyunca transit gemi geçişine kapalı olacak.

ASYA’DAN AVRUPA’YA KULAÇ ATACAKLAR; Asya Kıtası’nda başlayıp Avrupa Kıtası’nda tamamlanacak yarış kadınlar ve erkeklerde 12 farklı yaş kategorisinde düzenlenecek. (14-18, 19-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve 70+).

Katılımcılar organizasyonun yapılacağı 22 Temmuz sabahı saat 08.30'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndan gemilerle yarışın başlayacağı Kanlıca'ya geçecek. Yarış saat 10.00’dan itibaren kademeli olarak yarışa başlayacak. Yarışı Kaptan Cahit İstikbal yönetecek. Yarış çipleri ile belirlenen sıralama sonucunda her kategoride dereceye girenlere madalya verilecek.

CEMİL TOPUZLU PARKI’NDA ETKİNLİK ALANLARI OLUŞTURULACAK; Yarışmada güvenlik botlara sağlanacak. Yarışmacıların yaşayabileceği tüm olumsuzluklara karşı yeterli teçhizat ve personele sahip olan botlar parkur boyunca yüzücülere refakat edecek.

Sporseverler ile sporcuların yakınları, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda oluşturulan etkinlik alanları ve stantlarda eğlenceli vakit geçirebilecek. Yiyecek-içecek ve sosyal aktivite alanlarından yararlanabilecek.