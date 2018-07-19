İBB'den Yeşilçam Filmleri projesi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi yazlık sinemayla Türk sinemasının en önemli yapımlarını izleyiciyle buluşturuyor. Yönetmen İsmail Güneş, İBB Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilen etkinliklere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyerek, Türk sinemasının en önemli sorunun izleyici sorunu olduğunu kaydetti.

İBB Kültür A.Ş, Topkapı Kültür Parkı içindeki amfi tiyatroyu yazlık sinemaya dönüştürdü. Cuma, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilen sinema gösterimlerinde Yeşilçam klasikleri izleyicilerle buluştu.

Projenin Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner'i ziyaretinde gündeme geldiğini ve yazlık sinema teklifinin Kaptaner'i heyecanlandırdığını söyleyen Yönetmen İsmail Güneş, Türk sinemasının temel sorunun film üretmek değil çekilen filmleri seyirciyle buluşturmak olduğunu söyledi. Güneş şunları söyledi:

"Uzun zamandır Türk sinemasının temel sorununun film üretmek değil çekilen filmleri seyirciyle buluşturmak olduğunu söylüyorum. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün verdiği desteklerin seyirci üzerinden verilmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz aylarda İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner'i ziyaretim sırasında bu konuyu gündeme getirdim ve belediyelerin sinema salonları kuşağı oluşturması gerektiğini söyledim. Sayın Kaptaner bu konuda destek olabileceklerini belirterek Topkapı Kültür Parkı içindeki amfi tiyatronun yazlık sinema olarak kullanılabileceğini söyleyince Yeşilçam Filmleri projesi ortaya çıktı.

Önce Ramazan, sonrasında seçim atlatıldıktan sonra Yeşilçam’ın klasikleşen filmlerinden oluşan bir listeyi haftanın üç günü cuma, cumartesi ve Pazar olmak üzere seyirciyle buluşturuyoruz.

Etkinlik yeni olmasına karşılık büyük bir ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Patlamış mısır ve gazozun ikram olarak verildiği etkinlikte seyirci aslında en büyük ikramın 5 metreye 12 metre beyaz perdede açık alanda film seyretme zevki olduğunu film bitimlerinde memnuniyetle fark ediyor."