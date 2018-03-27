İBB'den flaş düzenleme! Taksilerde yeni dönem başlıyor

İstanbul'da uber - sarı taksi çekişmesi yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden taksiler için flaş bir düzenleme geliyor. Taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
TEPE LAMBALARI FARKLI RENKTE YANACAK
İlk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan 'Taksi'lere uygulanacak yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanacak.
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