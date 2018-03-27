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İBB'den flaş düzenleme! Taksilerde yeni dönem başlıyor

İBB'den flaş düzenleme! Taksilerde yeni dönem başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden taksiler için flaş düzenleme: Taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 10:08 - Güncelleme: 27-03-2018 10:08

İstanbul'da uber - sarı taksi çekişmesi yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden taksiler için flaş bir düzenleme geliyor. Taksilerin tepe lambalarının teknolojik hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

TEPE LAMBALARI FARKLI RENKTE YANACAK
İlk etapta Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışan 'Taksi'lere uygulanacak yeni tip taksi tepe lambaları, araç boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler de toplanacak.

Uber-sarı taksi çekişmesinde Demet Akalın tarafını seçtiUber-sarı taksi çekişmesinde Demet Akalın tarafını seçtiUber-sarı taksi çekişmesinde Demet Akalın tarafını seçtiUber-sarı taksi çekişmesinde Demet Akalın tarafını seçtiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 10:36 milletin derdi neeee bunların derdi nee...tıpkı istanbul fethedilirken istanbuldaki rahiplerin meleklerin cinsiyetini tartışması gibi birşey ..YAAA AKILLANIN ARTIK UBER SİZİ FETHETMEKTE TAKSİLER BİTMEKTE TEPE LAMBASI NE RENK OLMUŞ NASIL OLMUŞŞ KİMEE NEEE...

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