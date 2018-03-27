İBB'den flaş düzenleme! Taksilerde yeni dönem başlıyor

Misafir 27 Mart 2018 10:36 milletin derdi neeee bunların derdi nee...tıpkı istanbul fethedilirken istanbuldaki rahiplerin meleklerin cinsiyetini tartışması gibi birşey ..YAAA AKILLANIN ARTIK UBER SİZİ FETHETMEKTE TAKSİLER BİTMEKTE TEPE LAMBASI NE RENK OLMUŞ NASIL OLMUŞŞ KİMEE NEEE...