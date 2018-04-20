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İBB izcileri Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşünde

İBB izcileri Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşünde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’de Milli Bilinç İzci Kampı düzenliyor. 22-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek kampa, İstanbul izcilerinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından binlerce izci katılacak. İzciler, 25 Nisan günü 57. Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirecekler.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 17:17 - Güncelleme: 20-04-2018 17:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte düzenlediği Milli Bilinç Kampı ile İstanbul’un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce izciye Çanakkale ruhunu aşılayacak.

Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı'na İBB Spor Kulübü’ne kayıtlı izciler başta olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 izci katılacak. Türkiye genelinden toplamda 4 bin izcinin yer alacağı kampta yurtdışından da yaklaşık bin izci yer alacak.

Arazide kurulacak çadırlarda kalacak izcilerin ilk kamp faaliyetleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları olacak. İzciler kutlamaların ardından şehitlikleri ziyaret edecekler. Aynı günün akşamında Çanakkale kahramanlarımız ve tüm şehitlerimiz için dualar okunacak. Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı, ağıt ve ezgiler seslendirecek.

KAMPIN EN ÖNEMLİ ETKİNLİĞİ “VEFA YÜRÜYÜŞÜ”
Kamp kapsamında izciler, Çanakkale Şehitleri Abidesi'nde düzenlenecek olan Uluslararası Anma Törenleri'ne ve 57. Alay Şehitliği Törenleri'ne katılacak. Her yıl olduğu gibi Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı'nın en önemli etkinliği "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" olacak. Kampa katılan izciler, 25 Nisan gecesi dedelerinin yaptığı gibi 04.00’te top sesleriyle uyanacaklar. 57. Alay askerlerinin son yediği yemek olan kırık buğday çorbasını içip, hamur lokmalarını yedikten sonra saçlarına tek tek kına yakılacak. Askerlerin o dönem giydiği enveriye kabalağı şapkalarını giyecekler. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İBB Mehter Takımı eşliğinde Conkbayırı’na doğru yola çıkacak olan izciler 10 kilometrelik Vefa Yürüyüşü'nü tamamladıktan sonra Conkbayırı’nda düzenlenecek olan törene katılacaklar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek kampta yemekten barınmaya, ısınmadan sağlığa kadar 21 farklı birimi ile izcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Kampa katılacak izciler 22 Nisan sabahı İBB Başkanlık Binası önünden uğurlanacak.

KİMLER KATILABİLİYOR?
Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı'na katılabilmek için çocuk ve gençlerin aday izcilik sürecini tamamlamış olmaları, her yıl düzenlenen Yaz İzci Kampı'na katılmış olmaları, federasyon tarafından gerçekleştirilen gerekli eğitim ve ünite kamplarına katılmış olmaları gerekiyor.

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