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İBB Başkanı Uysal: 'Akıllı şehircilikte dünyaya model oluyoruz'

İBB Başkanı Uysal: 'Akıllı şehircilikte dünyaya model oluyoruz'

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSBAK ile Sudanlı Sinkad Mastır şirketi arasında Hartum’da akıllı ulaşım sistemlerinin kurulmasını kapsayan protokol törenle imzalandı. Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Belediyemize bağlı iştirak şirketlerimiz, bugüne kadar ağırlıklı olarak İstanbul’un sorunlarını çözmek için akıllı şehirleşme projeleri geliştirdi. Geliştirdiğimiz bu sistemler artık dünyaya da model oluyor” dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 21:19 - Güncelleme: 31-07-2018 21:19

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul trafiğini rahatlatmak, kent içi ulaşımı hızlandırmak için hayata geçirdiği projeler dünya çapında da ilgi görüyor.

Bu kapsamda İBB iştirak şirketi İSBAK’ın geliştirdiği akıllı ulaşım sistemlerinin Sudan’da uygulanmasını amaçlayan “Sudan Hartum Kenti Akıllı Ulaşım Sistemleri Pilot Projesi” için imza töreni düzenlendi. Saraçhane’deki Başkanlık Binası’nda düzenlenen törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khakid Mohamed Khair, İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük, Sudan İstanbul Başkonsolosu Emod-Mirghani Abdelhamed Altohamy, İBB bürokratları, Sudan’lı bürokratlar ve davetliler katıldı.

1.1 MİLYON EURO’LUK ANLAŞMA

İSBAK’ın önemli bir başarıya imza attığını söyleyen Uysal, “Belediyemize bağlı iştirak şirketlerimiz, bugüne kadar ağırlıklı olarak İstanbul’un sorunlarını çözmek için akıllı şehirleşme projeleri geliştirdi. Diğer şehirlerimiz için de geliştirdiğimiz bu sistemler artık dünyaya da model oluyor. İşte bu kapsamda bugün önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. İSBAK ile Sudan’ın kamu şirketlerinden Sinkad Mastır Şirketi arasında yapılacak anlaşmayla İSBAK’ın geliştirdiği akıllı ulaşım sistemleri Hartum’da hayata geçirilecek. İlk etapta 1.1 milyon euroluk bir anlaşma. Bu belki sembolik olarak yüksek bir rakam değil ama aslında rakamdan daha önemli yapılan işin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu anlaşmayla İSBAK ilk defa geniş kapsamlı akıllı şehircilik sistemini yurt dışına sattı. Anlaşmamız hayırlı olsun. İnşallah bu anlaşma bir başlangıç olur. Devamında daha güzel işler yapmak üzere temennimizi dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

"SUDAN’A HER ALANDA DESTEĞE HAZIRIZ"

Sudan ile ilişkilerin kardeşlik hukukuna dayalı olduğunu vurgulayan Uysal, “Bizim Sudan halkı ile gönülden gönüle dayalı kardeşlik hukukumuz var. Bu nedenle biz kardeşlik hukuku çerçevesinde, bütün bilgi birikimimizi ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız. O konuda geçmişte zaten kardeşlik hukukuna dayalı yaptığımız işler var inşallah bundan sonra da aynı çalışmaları yapacağız. Karşılıklı iş yapma, tecrübe paylaşımı, teknik ekibimizin teknik eğitim vermesi gibi her alanda destek sağlayacağız” diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİMİZİ GENİŞLETECEĞİZ"

Gelecekte İBB ile daha büyük anlaşmalar için işbirliği yapmak istediklerini belirten Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khakid Mohamed Khair, İstanbullulara ne kadar kaliteli ve güzel hizmetler sunduğunuzu yakinen görme imkanı bulduk. İstanbul ile Hartum kardeş şehir. Sudanlılar olarak İstanbul ve Türkiye’nin geldiği noktadan çok mutlu ve gururluyuz. Bu işbirliği projesi maddi olarak mütevazi bir proje olabilir. Ancak taşıdığı manevi değer bizim için çok önemlidir. İBB ve İSBAK yetkililerinin bu projenin hayata geçirilmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli olan bu tarz projelerin, halkımıza hizmet etmek için her alanda yapacağımız işbirliklerinin ilk adımı olacağına inanıyoruz. Yakın gelecekte bu işbirliğinin yüz milyonlarca Euro seviyesine de yükseleceğini, birlikte hayır yolunda hizmet etmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Hartum Eyaleti Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Khakid Mohamed Khair, İSBAK Genel Müdürü Muhammed Alyürük ve Sinkad Mastır şirketi İstanbul Başkanı Abdan-ahmed Salih Khıarı tarafından anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında Sudan’ın Hartum kentinde sinyalize kavşak, değişken mesaj sistemi, şerit bilgi sistemi, kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, trafik ölçüm sistemi, trafik izlem kamera sistemini kapsayan akıllı ulaşım sistemleri kurulacak. Pilot proje olarak hayata geçirilecek anlaşmanın önümüzdeki süreçte genişletilmesi planlanıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 21:59 Ülkem için "model,lider, dev" gibi kelimeler kullanıldığında iç geçiriyorum. Gerçek şu ki sadece olumsuzluklarda başı çekiyoruz.

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