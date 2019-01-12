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Huzursuz bacak sendromu nedir? Uykusuzluğa neden oluyor

Huzursuz bacak sendromu nedir? Uykusuzluğa neden oluyor

Toplumda uykusuzluk sorununun yaygın görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Aycan Oto huzursuz bacak sendromunun da uykusuzluğun önemli nedenlerinden biri olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 06:00 - Güncelleme: 12-01-2019 06:00

Dr. Aycan Oto, çalışmalara göre beyinden salgılanan dopamin isimli hormonun huzursuz bacak sendromu ile de ilişkilendirildiğini belirterek ve "Uyku bozukluklarının önemli bir kısmının bu nedene dayandığını biliyoruz. Tedavisinde beyin dopamin düzeyini yükselten ilaçlardan yararlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Uykunun, fiziksel sağlığı yenileyen çok önemli ve değerli bir dönem olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Aycan Oto, uykusuzluğun, toplumda görülme sıklığının yüksek olup, gün içi yaşam kalitesinin bozulmasına ve ciddi ekonomik kayba yol açan bir hastalık olduğunu söyledi. Uykusuzluğa yol açan, uyku hijyeninin bozulması, jet-lag durumu, kalp ve solunum rahatsızlıkları-uyku apnesi, reflü, alkol ve bazı kafeinli içecekler, bazı psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar olabileceği gibi hiçbir nedene bağlı olmadan da görülebileceğini de söyledi.

Uyku ilacı kullanımı
Dr. Oto ilaçlar konusunda da uyararak, "Uykusuzluğun neden kaynaklandığını bilmeden alınan uyku ilaçlarının bazen semptomları çok daha kötüleştirdiğini biliyoruz. Bu sebeple şikayetleri olan kişilerin mutlaka bir doktor kontrolünden geçmesini öneriyoruz. Çünkü bu sebeplerden biri huzursuz bacak sendromu da olabilir" dedi.

Uyku kaçıran sendrom
Özellikle uzun süre oturulduğunda ya da yatar pozisyona geçildiğinde bacaklarda şikayetlerin başladığını belirten Dr. Oto huzursuz bacak sendromu belirtilerini şöyle anlattı: "Huzursuz bacak sendromu özellikle kişi uzun süre oturduğunda ya da yatar pozisyona geçtiğinde, bacaklarda ve nadiren kollarda karıncalanma, sızlama, yanma, batma, ağrı, iğnelenme gibi bazen de tarif edilmesi zor, huzursuz ve rahatsız edici hislerin olması ve buna binaen dayanılmaz bir şekilde bacakları hareket ettirmek isteğidir" dedi.

Hastalık ne gibi sonuçları beraberinde getirir?
Huzursuz bacak sendromu olan kişilerin genellikle sabaha karşı uykuya dalabildiğini ancak yine de kaliteli bir uyku uyuyamadıklarını söyleyen Dr. Oto, "Bacakların hareket ettirilmesi, sallanması, gerdirilmesi ya da kişinin ayağa kalkıp dolaşması ile geçici de olsa tam ya da kısmen şikayetlerin geçmesi halidir.

Hastaların bu şikayetler nedeniyle gece kalkıp dolaşmaları gerekebildiğinden, uykuya dalma ve sürdürme zorlukları olmaktadır. Genellikle sabaha karşı bu hissin geçmesi ile uykuya dalınsa da bu uyku kaliteli bir uyku olmaz, bu sebeple geceleri iyi uyumayan kişiler, gün içinde yorgun, bitkin, dalgın olabilirler ve odaklanma sorunu yaşarlar. İş veriminde düşme olur. Bu belirtilere ek olarak kaygı, sıkıntı ve depresif belirtiler de görülebilir. Huzursuz bacak sendromu şikayetleri hastalığın ilerlemesi ile günün erken saatlerinde de başlayabilir. Toplantılar, tiyatro, sinema gibi uzun süre oturmayı gerektiren etkinlikler, uzun saatler süren uçak ve araba yolculukları hastalar için oldukça sıkıntılı olabilmektedir" dedi.

Huzursuz bacak sendromunun sebebi nedir?
Huzursuz bacak sendromunun sık karşılaştıkları uykusuzluk nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Dr. Oto sözlerini şöyle noktaladı:

"Yapılan çalışmalar beyinden salgılanan dopamin adı verilen hareketle ilişkili bir hormonun, huzursuz bacak sendromundan sorumlu olduğunu göstermektedir. Huzursuz bacak sendromu altta yatan bir sebebe bağlı olmadan ortaya çıkabileceği gibi, bazı ilaçları kullanmaya veya birtakım nörolojik ve dahili hastalıklara bağlı olarak da görülebilir. Özellikle demir, folik asit, B12 eksikliği, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, guatr ve romatizmal hastalıklar gibi. Tedavinin esası, altta yatan hastalığı araştırmak ve örneğin kansızlık gibi durumlar varsa tedavi etmektir. Huzursuz bacak sendromu tedavisinde, beyin dopamin düzeyini yükselten ve Parkinson hastalığında da kullanılabilen ilaçlardan, ayrıca uyku hijyeni ve gevşeme egzersizlerinden de yararlanıyoruz" diye konuştu.

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