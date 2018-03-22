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Hürriyet - Kanal D ve CNN Türk kaça satıldı? İşte bomba rakam

Hürriyet - Kanal D ve CNN Türk kaça satıldı? İşte bomba rakam

Hürriyet ve Posta Gazetesi, Kanal D, CNN Türk ve YAYSAT Doğan grubu tarafından Demirören Grubuna satıldı. Demirören grubunun elinde Milliyet Gazetesi ve Vatan Gazeteleri de var. Erdoğan Demirören Türkiye'deki en büyük medya patronu olurken satış fiyatı da açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:18 - Güncelleme: 22-03-2018 10:30

Medya dünyasında taşları yerinden oynatan gelişmeyi Türkiye internethaber.com sitesinden duydu. Satış için el sıkışıldığını duyurmamızın ardından da resmi açıklama geldi. Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu bünyesindeki tüm yayın organları ile YAYSAT Demirören Medya Grubu'na satıldı. Doğan Holding bu sabah Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada satışın ne kadara gerçekleştiği bilgisini verdi.

HÜRRİYET - KANAL D VE CNN TÜRK SATIŞ FİYATI :  Doğan Medya Grubu içindeki Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonları başta olmak üzere tüm gazete, dergi ve televizyonlar ile dağıtım şirketi YAYSAT, 1 milyar 100 milyon dolar karşılığında Demirören Medya Grubu'na satıldı... Borçlar düşüldükten sonra Doğan Grubu'na 890 milyon dolar ödeneceği açıklandı.

KAP'A İLETİLEN AÇIKLAMA ŞÖYLE: Medya grubunun satışıyla ilgili Doğan Holding'ten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada satışın ayrıntıları paylaşıldı. Açıklamada satışı yapılan medya organları şöyle sıralandı: İşte o açıklama: "Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (Yaysat), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. (Kanal D TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. (CNN Türk TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Hürriyet gazetesi) ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. (D Smart)..."

Doğan Medya'nın açıklamasında satış için anlaşılan rakam da yer aldı. İşte açıklamanın o bölümü:

"Şirketimizin yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Bir milyar yüz milyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüz doksan milyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya i lişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

EN BÜYÜK MEDYA GRUBU OLDU

Milliyet ve Vatan gazetelerini 2011 yılında Aydın Doğan'dan satın alarak medya dünyasına adım atan Demirören Medya Grubu, yeni alımlarda birlikte medya sektörünün en büyüğü haline geldi...

SATIŞ PAKETİNDE NELER VAR?

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP), YAYSAT

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Akıncı 22 Mart 2018 10:53 İsrail Türkiye'deki en büyük medya gücünü kaybetti..Solcu geçinen Aydın Doğan'ın ülkenin en büyük kapitalisti olduğu , oligarşinin en büyük ayağı olduğu gerçeği ayan beyan ortaya çıktı..Ama bütün hayatlarını "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" martavallarıyla geçiren ve ABD den aldığı silahlarla kendi ülkesinin güvenlik güçlerine karşı savaşan, kendi ülkesini ve milletini satan devrimciler için bu satış çok da şaşırtıcı olmasa gerek...Hele yakında Sözcü gazetesi ve PKK nın yayın organları Evrensel ve Birgün de satılırsa hiç mi hiç şaşırmayın..

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