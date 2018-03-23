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Hurdacı çocuk resmi evrakı çöp zannedip alınca...

Hurdacı çocuk resmi evrakı çöp zannedip alınca...

İZMİR 'de dağıtılması için hazırlanıp kapı önüne konulan resmi postalar, hurdacı çocuk tarafından çöp kâğıtları sanılıp el arabasının içine atılınca personel, hurdacı çocuğun peşine düştü.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 15:24 - Güncelleme: 23-03-2018 15:24

Torbalı ilçesindeki Alpkent Mahallesi'nde bulunan Posta Dağıtım Merkezi, her gün gelen postaları düzenleyip vatandaşların adreslerine gönderiyordu.

Bugün sabah saatlerinde gelen postalar, çalışan personeller tarafından düzenlenip adrese gönderilmesi için kapı önüne konuldu.

Subaşı bölgesine dağıtılacak olan resmi evrak çuvalın içinde bekletildi. Ancak o esnada şaşkınlık veren olay yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi hazırlanan postaları alıp gitti. Durumu sonradan fark eden PTT çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi.

HURDACI ÇOCUK ÇÖP ZANNEDİP ALDI: Personel, kameraya yansıyan 2 kişinin resmi evrakı alıp gittiğini fark etti. Ekipler adeta kırmızı alarm verilmişcesine harekete geçti. Kâğıt hurdacılığı yapan 2 kişi 600 metre ileride bulundu.

TÜM RESMİ EVRAKLAR ALINDI

Suriyeli oldukları öğrenilen çocuklar, el arabasının içinde bulunan tüm kâğıtları çıkarttı. Sonunda tüm resmi evraklar bulundu. Çalışan personel ise daha sonra derin bir nefes aldı. Çöp olduğunu düşünerek evrakı aldığını söyleyen hurdacı çocuk, daha sonra yoluna devam etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mert mert 23 Mart 2018 16:37 Onu kapıya bırakan miskin memurus nerede çay sigara keyfindeydi acaba?

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