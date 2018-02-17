Hülya Avşar'ın oynadığı yatak reklamı TBMM'ye şikayet edildi

Ankara'dan bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurarak, televizyonlarda yayınlanan ve Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin rol aldığı yatak reklamlarının, "aile adabına uygun olmasını" istedi.

Vatandaş dilekçesinde, televizyon kanallarında yayınlanan yatak reklamlarının aile adabına uygun olması gerektiğini ifade etti.

İDARİ YOLLARIN TÜKENMESİ İSTENDİ

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve komisyonun başkanlık divanı dilekçeyi inceledi. İnceleme sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, başvurunun idari yollar tüketilmeden, isteğin, şikayet konusu olayın mahallinde veya ilgili idari makamlar nezdindeki çözümüne gidildiğine ilişkin somut bilgi, belgeye dayanmadan gerçekleştiğinin anlaşıldığı belirtildi.

KAMU YARARINA UYGUN OLMALI

Bu tür başvuruların, idari başvuru yolları öncelikle kullanıldıktan ve bu taleplere ilişkin nihai sonuçlar alındıktan sonra komisyona yapılması, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olması gerektiği ifade edildi.