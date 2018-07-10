Hulusi Akar'ın ismi okununca yaptığı hareket gözlerden kaçmadı

Yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı, 29. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar oldu. Beştepe'de düzenlenen törene üniformasıyla katılan Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısına ise takım elbise ile gelmesi dikkat çekti. Uzun yıllar askerlik yapan Akar'ın ismi okunduğu esnada 'hazır ola' geçmesi Reuters objektifine böyle yansıdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. Buna göre, Savunma Bakanlığı'na Hulusi Akar getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineyi açıklamasından sonra kürsüye çağrılan yeni kabine üyeleri tek tek gazetecilere tanıtıldı. Ardından da tüm kabine Erdoğan’la birlikte fotoğraf verdi. O esnada Hulusi Akar’ın hazır ola geçmesi gazetecilerin objektifine böyle yansıdı.

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