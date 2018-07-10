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Hulusi Akar'ın ismi okununca yaptığı hareket gözlerden kaçmadı

Hulusi Akar'ın ismi okununca yaptığı hareket gözlerden kaçmadı

Yeni kabinede yer alan sürpriz isimlerden biri de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dı. Erdoğan'ın kabine açıklaması öncesi Külliye'deki törene askeri üniformasıyla katılan Hulusi Akar basın açıklamasına takım elbisesini giyip geldi İsmi okunduğunda ise yaptığı hareket gözlerden kaçmadı.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 11:18 - Güncelleme: 10-07-2018 11:18

Yeni sistemin ilk Milli Savunma Bakanı, 29. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar oldu. Beştepe'de düzenlenen törene üniformasıyla katılan Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısına ise takım elbise ile gelmesi dikkat çekti. Uzun yıllar askerlik yapan Akar'ın ismi okunduğu esnada 'hazır ola' geçmesi Reuters objektifine böyle yansıdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. Buna göre, Savunma Bakanlığı'na Hulusi Akar getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineyi açıklamasından sonra kürsüye çağrılan yeni kabine üyeleri tek tek gazetecilere tanıtıldı. Ardından da tüm kabine Erdoğan’la birlikte fotoğraf verdi. O esnada Hulusi Akar’ın hazır ola geçmesi gazetecilerin objektifine böyle yansıdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • kundemacı 10 Temmuz 2018 12:23 "Hazır ol" ha vay benim ülkem ne günlere ve hallere kalmış. Keşke bu günleri görmesiydik diyen nice insanlar var.

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Hulusi Akar
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı profilini yaşamından kesitlerle biyografisini sizler i&cced

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