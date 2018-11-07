Hulusi Akar'dan ABD'nin PKK kararına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Dışişleri Bakanlığının, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına 12 milyon dolar ödül koymasını "Geç alınmış bir karar" olarak değerlendirdi.

Akar, Sudan'daki temasları kapsamında Sevakin Adası'nda TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. TİKA Başkanı Serdar Çam'dan bilgi alan Akar'ı bölge halkı yoğun ilgiyle karşıladı. Ellerinde Türk ve Sudan bayrakları bulunan çocukları seven Akar, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

ÇOK GEÇ KALINDIĞININ ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM ABD'nin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yönetecilerini ihbar edenlere yönelik para ödülüyle ilgili değerlendirmesi sorulan Akar, "ABD'nin, Amerikalı dostlarımızın, müttefiklerimizin bu adımını, kararını olumlu bulmakla beraber çok geç kaldığının altını çizmek istiyorum." diye konuştu.