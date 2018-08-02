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Hulusi Akar'a 'orgeneral' yardımcı mı geliyor? O orgeneral kim olacak?

Hulusi Akar'a 'orgeneral' yardımcı mı geliyor? O orgeneral kim olacak?

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bakan yardımcılarından birinin TSK içindeki muvazzaf bir orgeneral olmasını istediği ve konuyu Erdoğan'a açmaya hazırlandığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 15:37 - Güncelleme: 02-08-2018 15:37

TÜRKİYE'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanlığına, o günlerde Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Hulusi Akar atanmıştı. Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı. Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, Bakan Akar'ın kendisine 'bakan yardımcısı' olarak TSK içinden muvazzaf bir orgeneral istediğini yazdı.  

ORGENARAL BAKAN YARDIMCISI İSTİYOR... Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) halihazırda bir bakan yardımcısı olduğunu hatırlatan Murat Çelik, "Yeni bakan Akar’ın, bu sayıyı artırıp iki bakan yardımcısıyla çalışmayı düşündüğü konuşuluyor. Ve Hulusi Akar, bu bakan yardımcılarından birinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) bir orgeneral olmasını istiyor.” iddiasını gündeme taşıdı. 

GEÇİŞ DÖNEMİNDE İLİŞKİLERİ KOLAYLAŞTIRACAK... “Milli Savunma Bakanı, muvazzaf bir orgenerali bakan yardımcısı olarak görevlendirerek yeni düzene geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor” diyen Murat Çelik, “Yeni sistemde Genelkurmay Karargâhı bakanlığa bağlı olarak çalışacak. Karargâh ile bakanlık arasındaki koordinasyonu da işte atanacak o orgeneral / bakan yardımcısının sağlaması öngörülüyor" dedi.

ERDOĞAN'A AÇMASI BEKLENİYOR... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuyu yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini belirten Murat Çelik, Erdoğan'ın onayını almasından sonra 'orgeneral bakan yardımcısı'nın atanmasının beklendiğini yazdı. TSK’dan muvazzaf bir orgeneralin MSB’nda bakan yardımcısı olarak görev yapması, Türkiye tarihinde bir ilk olacak.

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