Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hiçbir şehidin kanının yerde kalmayacağını söyledi. Operasyonların en son teröristi etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirten Akar, operasyonda görev alan pilotlara da başsağlığı diledi.
Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı inceleme ve denetleme görüntüleri paylaşıldı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Youtube üzerinden paylaşılan görüntülerde, Orgeneral Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da, 1. ve 3. Komando Tugaylarının komuta yerleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'ni ziyareti yer alıyor. Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den harekata ilişkin son bilgileri alıyor.
PİLOTLARA SESLENDİ
Daha sonra burada bir araya geldiği pilotlara seslenen Orgeneral Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirip daha huzurlu, güvenli bir ortamda layık olduğumuz yaşam şekline kavuşacağız. Bunda rolünüz, emeğiniz büyük. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde, aynı azim ve kararlılıkla görevlerinizi yapmanızı bekliyoruz." dedi.
"HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"
Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Akar, "Allah başta annelerine ve babalarına sabır versin. Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz ve kahraman milletimize de sabır ve tahammül gücü versin. Başaracağız, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Öyle veya böyle, şehitlerimizin, evlatlarımızın ve gazilerimizin mutlaka hesabı sorulmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.
Akar, pilotlara, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti, kendilerine görevlerinde başarılar diledi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Hulusi Akar Hatay'daki birlikleri denetledi haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Hulusi Akar (1952, Kayseri), Türk asker ve 29. ve mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır. 1972 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1973 yılında da Piyade Okulu'nu tamamladı. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesinDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER