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Hulusi Akar adına atılan tweetler ortalığı karıştırdı

Hulusi Akar adına atılan tweetler ortalığı karıştırdı

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararlarının ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adına açılan bir hesaptan sert ifadeler içeren paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada yayılan mesajlar medyanın da kafasını karıştırdı. Bazı yayın organları mesajların Akar'a ait olduğunu düşünerek haber yaparken hesabın sahte olduğu açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 08:56 - Güncelleme: 02-08-2018 08:56

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararlarının ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adına daha önce açılan bir hesaptan tepki mesajları atıldı. Birçok yerde haber olan paylaşımlar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisi İsmail Cesur twitter üzerinden yaptığı açıklamada Akar'ın Twitter hesabının bulunmadığını ifade etti.

Mesajların gittikçe artması ve tartışma yaratan ifadeler kullanması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını yöneten İsmail Cesur, açıklama yaptı. 

Cesur, "Sevgili twitter kullanıcıları, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın herhangi bir twitter hesabı bulunmamaktadır. Ortaya çıkan bütün twitter hesapları sahtedir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 09:34 f 35 lerede yaptirim uyguladilar bu konudada iki twet lütfen

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