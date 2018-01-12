Hükümetten kritik hamle! Yeni bir bakanlık kuruluyor

Türkiye'nin son dönemde otomotiv sektöründe elde ettiği başarılar ve attığı adımlar sonrası şimdi de otomotiv bakanlığı kurulmasının gündemde olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil çağrısı sonrasında taşın altına elini koyarak Türkiye'nin ilk yerli otomobilini üretmeye talip olan 5 babayiğit çalışmalarına başlarken, yerli otomobil çalışmalarında babayiğitlerin elini güçlendirecek sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Ankara'da çalışmalarının başladığı iddia edilen 'Otomotiv bakanlığı' ile ilgili detaylar belli odu.

OTOMOTİV BAKANLIĞI SADECE SOVYETLER BİRLİĞİ'NDE VARDI: Ankara'da önemli bir kaynak 'Otomotiv bakanlığı' kurulması için düğmeye basıldığını söyledi. Yakın zamanda adımlar atılacak. Zira, dünyada ihtisas alanı otomotiv olan bir bakanlık yok. Otomotiv bakanlığı kuran tek ülke 25 Aralık 1991'de dağılan Sovyetler Birliği...

Otomotiv sektörü Türkiye için kritik sektörlerden...Olumsuz geçen yıllarda dahi Türkiye'den iki kat fazla büyüyor. Türkiye ihracatının yüzde 16-17'sini sağlıyor. Üretimi GSYH'nin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Ülkede toplam istihdamın yüzde 5.5-6'sını sırtlıyor.

İHTİYAÇTAN ÖTE ZONLULUK

Maliye açısından da bereketli bir sektör...Devletin kasasına ÖTV, KDV, sosyal güvenlik prim gelirleri ve stopaj vergisi yoluyla milyarlarca TL giriyor. Üstelik, şimdi Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding'in kuracağı konsorsiyumla Türkiye kendi otomobilini üretmeye hazırlanıyor. Hal böyleyken, otomotiv bakanlığı kurulması artık bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline gelmiş durumda.

Düşünsenize, sektörün yerli veya yabancı yatırımcıları işlerini çözdürmek için 7 ayrı bakanlıkla muhatap oluyor. Otomotivde Maliye Bakanlığı ayrı, Sanayi Bakanlığı ayrı, Ekonomi Bakanlığı ayrı düzenleme yapıyor. Birinin getirdiği diğerininkine uymuyor.