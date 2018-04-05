Hükümetten Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Asıl rezil sensin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulunmuştu. Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer almıştı. Erdoğan ile sanatçılar birlikte türküler söyleyip askerlere moral vermişti.

Bu görüntü karşısında oldukça sinirlenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve sanatçıları topa tutmuş "Şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh efendim davul zurna klarnet şarkılar türküler" ifadelerini kullanmıştı.

BOZDAĞ: ASIL REZİLLİĞİ SANATÇILARA YAPMIŞTIR

Konuyla alakalı konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı başkomutan. Asker elbisesini giyemez mi? Orada yer alan Mehmetçiklerin başkomutanı cumhurbaşkanı. Bundan rahatsız oluyor. Niye onur duymuyorsun? Cumhurbaşkanı, sanatçılar askerinin yanına gitmiş. Terörle mücadelede askerimizin yanındayız diyorlar. Bu teşekkürü hak eden bir davranıştır. Ben beklerdim ki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Kılıçdaroğlu oraya gitsin de bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçiğe destek versin. Şimdi TSK büyük bir kahramanlık ortaya koymuş, o başarıdan rahatsızlık nedeniyle sanatçılarımıza da büyük bir saygısızlık yaptı. Burada bir rezillik varsa ki var Sayın Kılıçdaroğlu’nun sanatçılarımıza yaptığıdır.” dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN ELDE ETTİĞİ ZAFERE SAYGI DUYMAKTIR"

Sanatçılarımız her zaman askerimize moral destek için giderler. Kıbrıs harekatı olduğu zaman da sanatçılarımız gitti askerimize moral verdiler. O zaman da şehitlerimiz vardı. Sanatçılarımızın orada askerimizle birlikte olmaları, şarkı söylemeleri şehitlerimizin elde ettiği zafere saygı duymaktır. Cumhurbaşkanımız şehitlerimizin cenazelerine de gidiyor evlerine de gidiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu gidebiliyor mu, gidemiyor.

Şu anda Suriye’nin kuzeyinde yapılacak bir bölge gelecekte Türkiye’nin bölünmesine yol açacak bir sürecin de başlangıcı olacaktır. Afrin’e gidilmesine rahatsız.

Afrin düştü bunların da takkesi düştü. Şimdi Afrin zaferine sevinen insanları aşağılamaya başladılar. Bana göre onları rahatsız eden sanatçılarımız değil Afrin’in düşmesidir.

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