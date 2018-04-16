Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Macron'a yanıt!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Katar'da gazetecilerin sorularına yanıtladı. "Suriye'de rejimin ve terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız" diyen Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Suriye saldırısı ile Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" sözlerine de "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" diye yanıt verdi.

"Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz" diyen Bozdağ, "Biz ABD ile PYD/YPG/PKK terör örgütüne verdiği destek konusunda anlaşamıyoruz. Biz bu noktada ABD ile farklı politikalar izliyoruz" dedi.

"Bölgedeki hedeflerimiz Rusya ve İran'la örtüştüğünde onlarla birlikte hareket etmekten çekinmedik" şeklinde konuşan Bozdağ şunları dile getirdi: "Türkiye, rejimin kayıtsız şartsız desteklenmesine de karşıdır. Türkiye, bu kadar suç işleyen rejimin ayakta durmasını desteklemiyor. Türkiye, ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülkedir.