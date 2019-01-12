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HÜDA PAR yerel seçimlere katılmama kararı aldı

HÜDA PAR yerel seçimlere katılmama kararı aldı

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 12:00 - Güncelleme: 12-01-2019 12:00

HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Şahin, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart 2019 yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını belirterek, bu kararın boykot kararı olmadığını söyledi.

Planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaatinin hasıl olduğuna dikkati çeken Şahin, daha etkili bir siyasetle yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Daha önceki seçimlere katıldıklarını anımsatan Şahin, 2012 yılında "Dürüst Siyaset Gerçek Adalet" şiarıyla siyaset sahnesine çıktıklarını, yasal teşkilatlanma şartını yerine getirip 30 Mart 2014 yerel seçimlerine belli il ve ilçelerde kısmı olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine belli illerde destekledikleri bağımsız adaylarla seçimlere katıldıklarını anlattı.

Şahin, 24 Haziran genel seçimlerine Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adayları destekleme şeklinde, geri kalan 79 ilde de parti amblemleriyle tüm Türkiye'de seçimlere katıldıklarını hatırlattı.

"SEÇİME GİRMENİN MADDİ ANLAMDA OLUMSUZ ETKİLERİ OLACAK"
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştuğunu aktaran Şahin, "Yaşadığımız seçim tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibarıyla yeni bir seçime girmenin, teşkilatlarımızın tamamlanması, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı.

Seçime katılmama kararı aldıklarını bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Genel İdare Kurulumuz, uzun bir süreden beri teşkilatlarla yaptığı istişareler neticesinde var olan çalışmalarımızın niteliğini artırmak, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine katılmama kararı almıştır."

KARAR BOYKOT DEĞİL
Kararın boykot olmadığını, ileriye yönelik hedeflere ulaşmak için böyle bir karar alındığını vurgulayan Şahin, kararlarının ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin hayırlı olmasını diledi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • basri 12 Ocak 2019 12:44 24 haziranda ak partiyi destek verdiler karsiliginda hicbir sey almadilar, ama oyu hüda pardan az olan bbp den desticiyi birinci sirada milletvekili yaptilar

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