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Hollanda'ya 1915 kararına Ankara'dan jet yanıt

Hollanda'ya 1915 kararına Ankara'dan jet yanıt

Son dönemde Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına gelen Hollanda'nın 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan bir tasarıyı kabul etmesi bardağı taşırdı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 15:38 - Güncelleme: 17-02-2018 15:38

Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımasının ardından, Hollanda Maslahatgüzârı Erik Weststrate Türk Dışişleri'ne çağrıldı. Bu sıcak gelişmeyi yazılı açıklamayla duyuran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalı olduğunu vurguladı.

KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR
Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatların, 1915 olaylarının meşru bir  tartışma konusu olduğunu hükme bağladığını belirten Aksoy, "Hal böyleyken,  Türkiye ve Türk milletinin hassasiyetle yaklaştığı 1915 olayları konusunu tarihi  ve hukuki bağlamından kopararak, siyasileştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Hollandalı siyasetçileri Türkiye'ye yönelik ön yargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın, bu tarihi meselenin çözümüne katkı vermek istiyorsa, 2005'ten bu yana Türkiye'nin ısrarla önerdiği, Osmanlı tarihi uzmanı bilim insanlarına açık bağımsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması teklifine destek  verebileceğine dikkati çeken Aksoy açıklamasında, "Hollanda'nın ülkemizle  ilişkilerini normalleştirme iradesi bulunup bulunmadığının da bir göstergesi  olacak bu konu hakkındaki görüşlerimiz ve beklentilerimiz Bakanlığımıza davet  edilen Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına da iletilmiştir"  ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükelçisi’ni resmi olarak geri çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda’da parlamento, 1915’te yaşananları dün "Ermeni Soykırımı" olarak tanımıştı. Dün alınan karara göre, Hollanda ayrıca 24 Nisan'da Ermenistan'daki anma törenlerine bakan düzeyinde temsilci gönderecek.

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) partisinin milletvekili Joel Voordewind tarafından gündeme getirilen önerinin kabul edilmesiyle, Türkiye ile Hollanda arasında zaten gergin olan ilişkilerin daha da kötü bir duruma gelmesi bekleniyor. Bugüne dek Hollanda’da yetkililer "Ermeni Soykırımı meselesi"nden söz etse de resmi tanıma gerçekleşmemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 17 Şubat 2018 17:37 Bir adamın ülkedeki bütün kötülükleri yaptığına, kimseyi inandıramazsınız!..........“Talimat geldi, ben de yaptım” diye bir kurtuluş da yok. Kendisini bu rezil düzene peşkeş çeken ve ileride lanetle anılacak küçük adamları isim isim tarihe kaydetmek gerekiyor!.

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