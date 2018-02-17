Hollanda'ya 1915 kararına Ankara'dan jet yanıt

Hollanda Parlamentosu'nun 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımasının ardından, Hollanda Maslahatgüzârı Erik Weststrate Türk Dışişleri'ne çağrıldı. Bu sıcak gelişmeyi yazılı açıklamayla duyuran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalı olduğunu vurguladı.

KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatların, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu hükme bağladığını belirten Aksoy, "Hal böyleyken, Türkiye ve Türk milletinin hassasiyetle yaklaştığı 1915 olayları konusunu tarihi ve hukuki bağlamından kopararak, siyasileştirmeye yönelik girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Hollandalı siyasetçileri Türkiye'ye yönelik ön yargılı tutumlarını gözden geçirmeye ve tarihi siyasallaştırmamaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın, bu tarihi meselenin çözümüne katkı vermek istiyorsa, 2005'ten bu yana Türkiye'nin ısrarla önerdiği, Osmanlı tarihi uzmanı bilim insanlarına açık bağımsız bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması teklifine destek verebileceğine dikkati çeken Aksoy açıklamasında, "Hollanda'nın ülkemizle ilişkilerini normalleştirme iradesi bulunup bulunmadığının da bir göstergesi olacak bu konu hakkındaki görüşlerimiz ve beklentilerimiz Bakanlığımıza davet edilen Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına da iletilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükelçisi’ni resmi olarak geri çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda’da parlamento, 1915’te yaşananları dün "Ermeni Soykırımı" olarak tanımıştı. Dün alınan karara göre, Hollanda ayrıca 24 Nisan'da Ermenistan'daki anma törenlerine bakan düzeyinde temsilci gönderecek.

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) partisinin milletvekili Joel Voordewind tarafından gündeme getirilen önerinin kabul edilmesiyle, Türkiye ile Hollanda arasında zaten gergin olan ilişkilerin daha da kötü bir duruma gelmesi bekleniyor. Bugüne dek Hollanda’da yetkililer "Ermeni Soykırımı meselesi"nden söz etse de resmi tanıma gerçekleşmemişti.