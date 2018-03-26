Hollanda'nın casusunu Türk istihbaratı deşifre etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imamlarını casuslukla suçlayan Hollanda, Türkiye'de casusluk faaliyeti yürütürken suçüstü yakalandı. İstihbarat birimleri tarafından deşifre edilen Hollandalı casus A.Z.'nin tüm gizli faaliyetleri adım adım izlendi. İstihbaratın ağına takıldığından habersiz elini kolunu sallayarak casusluk faaliyeti yürüten A.Z.'nin "askeri istihbarat servis" görevlisi olduğu belirlendi.

Sabah gazetesinin manşetine taşınan haberine göre, diplomatik pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yapan A.Z.'nin görevi, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi toplamak ve Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a destek verdiği yalanına uluslararası kamuoyunu inandırmak için asılsız bilgi ve sahte belge üretmekti.

HOLLANDA SAVUNMA BAKANLIĞI YETKİLİSİ OLARAK TANITTI

Bir dönem Afganistan'da görev yaptığı belirlenen Hollandalı casusun, çalışmaları esnasında Türkiye aleyhinde kara propaganda yapan kesimlerle de sık sık bir araya geldiği öğrenildi. A.Z., Hollanda İstanbul Konsolosluğu'nun imkânları ile Suriye konusunda 'muhalif' kesimlerce düzenlenen STK çalışmalarına katıldı. Etkinliklerde kendisini Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilisi olarak tanıttı.

Türkiye'nin, Suriye'de terörle mücadele operasyonları ve terör örgütü DEAŞ mensupları hakkında bilgi verebilecek kişileri keşfeden casus, günlük kiraladığı evlerde buluştu.

TAKİBİ ENGELLEMEK İÇİN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANDI Ajanlarına yüksek ücretler ödeyen A.Z., para transferlerinin dikkat çekmemesi için, Suriyeli muhaliflere yardım kuruluşu projesi kapsamında para dağıttı. Hollandalı casus, Türk istihbarat birimlerinin takibini engellemek için görüşmelere metro, belediye otobüsü ve vapur gibi toplu taşıma araçları ile gitti, buluşma noktasına yürürken 'karşı takip' yaptı.

SİNYAL KESİCİ CİHAZ TAŞIDI

A.Z.'nin gizli görüşmelerinde cep telefonu ve ortam dinlemelerine karşı da yanında sinyal kesici jammer özellikli bir cihaz taşıdığı belirlendi.

Kendisine bilgi akışı sağlayan ajanları ile belirli aralıklarla bir araya gelen A.Z., günlük oluşturduğu sahte e-posta hesapları üzerinden 'dead-drop' ile bilgi transferi gerçekleştirdi.

KAPSAMINI AŞAN FAALİYETLERDE BULUNMAKTAN İŞLEM YAPILACAK

Türk istihbaratı, diplomatik dokunulmazlık zırhına sahip casus A.Z.'nin tüm casusluk çalışmalarını belgeledi. A.Z. hakkında diplomatik görev kapsamını aşan faaliyetlerde bulunmaktan işlem yapılacağı öğrenildi.

AJANLARIYLA GİZLİ TOPLANTILAR

Diplomat görünümlü Hollandalı casus A.Z.'nin devşirdiği yerel ajanlarla yaptığı gizli görüşmelerde; TSK'nın Afrin operasyonunu kaç ÖSO mensubu ile yürüttüğü, hangi silahların kullanıldığı, pilotların kişisel bilgileri, mühimmatların nerelerde üretildiği, yerli üretim İHA ve SİHA'ların yönetim merkezinin neresi olduğu, Suriye'de etkin olan aktörlerin kimler oldukları gibi bilgiler istediği belirlendi.