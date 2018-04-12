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Hollanda'da 3 camiye çirkin saldırı

Hollanda'da 3 camiye çirkin saldırı

Hollanda'da aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ Direnişte) hareketi mensubu bir grup, Enschede kentinde Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı iki cami ile Houten kentinde Faslıların yönetiminde camiye dönüşmesi planlanan binanın girişine İslamofobik ifadeler içeren pankartlar astı.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 13:35 - Güncelleme: 12-04-2018 13:35

Aşırı sağcı "Rechts in Verzet" hareketi mensupları, üç caminin girişine İslamofobik ifadeler içeren pankartlar astı. Rechts in Verzet hareketi, sosyal medyada "Cami istemiyoruz" ve "İslam terördür" ifadelerinin yazılı olduğu pankartın fotoğrafını paylaştı.

HDV Koordinatörü Cevdet Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının son zamanlarda artan İslamofobinin neticesi olduğunu belirterek, camilere yapılan saldırıların artmasından duydukları endişe ve tedirginliği dile getirdi. 

Keskin, "Hollanda'da camilere yapılan saldırıların devam etmesi, yeterli tedbir alınmadığını gösteriyor. İlgili makamlardan camilerin güvenliği için ellerinden geleni yapmalarını bekliyoruz." dedi. 

Polise şikayette bulundukları bilgisini paylaşan Keskin, "Sabah namazına gelen cemaat, durumu fark edince pankartlarda bomba olma ihtimaline karşı hemen polisi aramışlar. Avukat aracılığıyla suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Enschede'de geçen ay, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, bugün saldırıya uğrayan iki HDV camisinin birleştirilerek tek cami yapılmasının planlandığı alana 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü vermişti.

PEGIDA üyeleri, beş ay önce de aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

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