HÖH nedir lideri Fatih Kaya kimdir? HÖH iddiaları

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bireysel silahlanmaya gittikleri, AK Parti’nin talimatıyla hareket ettikleri iddiası Meclis’e taşınan Halk Özel Harekât’ın (HÖH) genel başkanı Fatih Kaya, bir yılda 22 ilde 7 bin üyeye ulaşan örgütlenmeye ilişkin konuştu. HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya tartışma yaratan ve Meclis'e taşınan örgütlenmeye ilişkin dikkat çeken detayları anlattı. Fatih Kaya'nın açıklamaları şöyle:

15 TEMMUZ SONRASI KURULDUK : "Hain darbe girişimine karşın bir talimatla milletimizle birlikte meydanlara indik. HÖH çadırını 16 Temmuz'da ilk Trabzon'da kurduk. 30 Kasım 2016'da derneğimizi kurduk. İçinde çocuklar var, teyzeler var, öğretmenler, işadamları, esnaf var. Başı açığı da, kara çarşaflısı da var."

'FETÖCÜLER İÇİMİZE SIZMAK İSTİYOR' : "İstanbul, Ankara başta olmak üzere 22 ilde şubemiz açıldı. 7 binin üzerinde üyemiz var. İçimize sızmak isteyen çok FETÖ'cü var."

HÖH AİDATI 1 LİRA : "İlk girişte 10 lira, aylık olarak ise sembolik bir lira alıyoruz. Beş ay öncesine kadar 121 şubemiz vardı. Maddi sıkıntılardan dolayı kapattık. Devletten yardım almıyoruz."

HÖH NEDEN KURULDU? : "Devletimiz, askerimiz, polisimiz her şeye hâkim. Zamanı geldiğinde, 80 milyonluk millet olarak bize ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazırız."

FATİH KAYA'NIN ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFI : "Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmeyi herkes ister, ben de bu ülkenin evladı olarak çektirdim. Cumhurbaşkanımıza ‘biz böyle bir oluşumdayız' demeye, anlatmaya gittim. Milletin seçtiği biriyle fotoğraf çektirmek niye rahatsız eder?"

​'SURİYE'DE NE YAPIYORDU? : "Kamu görevlisiyim. 6 ay ücretsiz izne ayrılıp Suriye'ye gittim. Türkmenlere yardım ettim. Oraya giden o atmosferde hücum yeleğiyle öyle poz verir."

'HÖH ARABALARI : "Her tarafta HÖH yazan arabalar var. Bunların bizimle ilgisi yok. Davalar açtık."

'GEZİ BENZERİ BİR OLAYDA SOKAĞA ÇIKMAYIZ' : "Gezi benzeri olayı basmak için sokağa çıkmayız, devletin askeri-polisi var. 15 Temmuz gibi devletin emiri mümini talimat vermediği sürece sokağa çıkmayız. Meclis'i niye benimle meşgul ediyorlar?"

İşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN