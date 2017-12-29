  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBanka senin, neden ekstra ücret ödeyesin?
ADVTürkiye'nin dört bir yanında CarrefourSa'nın yanındayız
eposta yazdır zoom+ zoom-

HÖH nedir lideri Fatih Kaya kimdir? HÖH iddiaları

HÖH nedir lideri Fatih Kaya kimdir? HÖH iddiaları

HÖH yeniden gündeme oturdu. AK Parti ile ilişkilendirilen Halk Özel Harekât’ın (HÖH) genel başkanı Fatih Kaya isimli bir kişi. Suriye'de fotoğrafları olan Fatih Kaya HÖH nedir neden kuruldu sorularına yanıt verdi. İşte HÖH hakkındaki iddialar ve yanıtları;

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-12-2017 09:25 - Güncelleme: 29-12-2017 09:25

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bireysel silahlanmaya gittikleri, AK Parti’nin talimatıyla hareket ettikleri iddiası Meclis’e taşınan Halk Özel Harekât’ın (HÖH) genel başkanı Fatih Kaya, bir yılda 22 ilde 7 bin üyeye ulaşan örgütlenmeye ilişkin konuştu. HÖH Genel Başkanı Fatih Kaya tartışma yaratan ve Meclis'e taşınan örgütlenmeye ilişkin dikkat çeken detayları anlattı. Fatih Kaya'nın açıklamaları şöyle:

15 TEMMUZ SONRASI KURULDUK : "Hain darbe girişimine karşın bir talimatla milletimizle birlikte meydanlara indik. HÖH çadırını 16 Temmuz'da ilk Trabzon'da kurduk. 30 Kasım 2016'da derneğimizi kurduk. İçinde çocuklar var, teyzeler var, öğretmenler, işadamları, esnaf var. Başı açığı da, kara çarşaflısı da var." 

'FETÖCÜLER İÇİMİZE SIZMAK İSTİYOR' : "İstanbul, Ankara başta olmak üzere 22 ilde şubemiz açıldı. 7 binin üzerinde üyemiz var. İçimize sızmak isteyen çok FETÖ'cü var."

HÖH AİDATI 1 LİRA : "İlk girişte 10 lira, aylık olarak ise sembolik bir lira alıyoruz. Beş ay öncesine kadar 121 şubemiz vardı. Maddi sıkıntılardan dolayı kapattık. Devletten yardım almıyoruz." 

HÖH NEDEN KURULDU? : "Devletimiz, askerimiz, polisimiz her şeye hâkim. Zamanı geldiğinde, 80 milyonluk millet olarak bize ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazırız."

FATİH KAYA'NIN ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFI : "Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmeyi herkes ister, ben de bu ülkenin evladı olarak çektirdim. Cumhurbaşkanımıza ‘biz böyle bir oluşumdayız' demeye, anlatmaya gittim. Milletin seçtiği biriyle fotoğraf çektirmek niye rahatsız eder?"

​'SURİYE'DE NE YAPIYORDU? : "Kamu görevlisiyim. 6 ay ücretsiz izne ayrılıp Suriye'ye gittim. Türkmenlere yardım ettim. Oraya giden o atmosferde hücum yeleğiyle öyle poz verir."

'HÖH ARABALARI : "Her tarafta HÖH yazan arabalar var. Bunların bizimle ilgisi yok. Davalar açtık."

'GEZİ BENZERİ BİR OLAYDA SOKAĞA ÇIKMAYIZ' : "Gezi benzeri olayı basmak için sokağa çıkmayız, devletin askeri-polisi var. 15 Temmuz gibi devletin emiri mümini talimat vermediği sürece sokağa çıkmayız. Meclis'i niye benimle meşgul ediyorlar?"

İşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattıİşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattıİşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattıİşte Halk Özel Harekat! HÖH Başkanı nasıl örgütlendiklerini anlattıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN HÖH nedir lideri Fatih Kaya kimdir? HÖH iddiaları haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 29 Aralık 2017 10:21 bu karay gibi birşey.ozaman hkot yuda ben kurdum halk kurtuluş ordusu teşkilatı.madem yasal olarak kuruluyor levha asılıyor hodri meydan.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat