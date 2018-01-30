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Hizbullah'tan 'Ordunuzu yok ederiz' tehdidi!

Hizbullah'tan 'Ordunuzu yok ederiz' tehdidi!

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü General Ronen Manelis’in, İran’ın Lübnan’daki askeri etkinliğinin son bulmaması halinde iki ülke arasında savaşa neden olacağı sözlerine Hizbullah’tan "Savaş çıkarsa İsrail biter" cevabı geldi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 18:55 - Güncelleme: 30-01-2018 00:27

Hizbullah'ın Lübnan Parlamento Bloğu Başkanı Hac Muhammed Raad, İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü General Ronen Manelis’in, İran’ın Lübnan’daki askeri etkinliğinin son bulmaması halinde iki ülke arasında savaşa neden olacağı sözlerini “Korkakça” olarak nitelendirdi.

Raad, Manelis'e “İsrail, kendi yıkımını çağırmamalı. Hizbullah bugün daha güçlü ve İsrail ordusunu yok edecek güce sahip. Siyonist otorite, Müslümanların direnişini sonlandıramayacak, Hizbullah bayrağı şerefli Kudüs’te dalgalanacak, Filistin halkı da gasp edilmiş topraklarını geri alacak” sözleriyle cevap verdi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bugün yaptığı açıklamada, İran’ın Lübnan’da füze üretmesini engellemek için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • tekin 29 Ocak 2018 23:10 bunlar hashisi fazla kacirmis galiba...tum araplar birlesse israil elindeki silahlarla hepsinin anasina eder. bu isi saka zanediyorlar gibi.

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