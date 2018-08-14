Hipnoz ile kilo verme, hipnoz ile kaç kilo verilir, hipnoz zayıflatır mı?

Hipnoz denilince akla sürekli uyku halindeki kişinin karşısındakinin söylediklerini yapması gelse de uzmanlar, hipnozun birçok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı olduğunu söylüyor. Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak hipnoz ile kilo vermenin püf noktalarını cevapla.tv'ye anlattı.

Bilinç altımız bizim davranışlarımızın ana kaynağıdır. Orada geçmişten bugüne tüm kayıtlar saklıdır. Yaşadığı her olay, duyduğu her söz, insanı bir şekilde etkiler. Kişinin çeşitli korkuları, kaygıları, kızgınlıkları, endişeleri yine bilinç altında birer duygu kümesi olarak birikirler. Hipnozla zayıflama çalışmalarında çok ciddi başarılar elde edilmektedir. Hipnozla çok rahat ve kolay bir şekilde kilo vermek mümkündür. Hipnoz ile bilinçaltı düzeyde kişinin duygusal açlığı tedavi edilir ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. Kişinin bu şekilde fazla ve aşırı yemesinin önüne geçilir ve kişide bu kalıcı bir davranışa dönüştürülür. Beslenme alışkanlıklarını değiştirebildiğimiz insanlar için zaman içerisinde hiç zorlanmadan açlık çekmeden rahatlıkla kilo verir hale gelirler.