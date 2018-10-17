Hilal Cebeci yeni Çav Bella klibi çekti izleyen çıldırıyor!

Hilal Cebeci kimdir, kaç yaşında soruları İtalya'da faşizme karşı söylenen devrimci marşı Çav Bella'yı pop tarzında okuması ve seksi bir klip çekmesinin ardından merak edildi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ve zaman zaman yaptığı sansasyonel olaylarla haber olan şarkıcı Hilal Cebeci tekrar ortaya çıktı. Bu kez Çav Bella şarkısını söyleyen Hilal Cebeci yine eleştirilerin hedefi oldu. Klibi seksi bulunan Hilal Cebeci, yeniden klip çekti fakat yine eleştirilerden kurtulamadı.

İLK KLİBİ TEPKİ TOPLAMIŞTI: Şarkıcı Hilal Cebeci'nin İtalya'da faşizme direniş marşı olan 'Bella Ciao”yu (Çav Bela) söylediği klip tepki çekmişti. Cebeci’nin İtalyanca olarak seslendirdiği şarkının klibindeki dans sahneleri eleştirilmişti. Türkiye’de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan “La casa de papel” dizisinin sembollerini de tema olarak kullanan Cebeci’ye yönelik tepkiler sosyal medyada TT olmuştu.

LENİN, PARTİZANLAR, PİRİNÇ TARLASINDAKİ KADINLAR: Cebeci, gelen tepkiler üzerine “Çav Bela” klibinin ikinci bir versiyonunu daha yayınladı. Cebeci'nin yeni klibinde, işçi kıyafeti giyip çöp topladığı görüntülere yer veriliyor. Ayrıca klibin sonunda, şarkının ortaya çıkış noktası olan İtalya’da pirinç tarlasındaki kadın işçilerin görüntülerine yer veriliyor. Klibin sonunda Lenin’in ve İtalya’da faşizme karşı mücadele eden partizanların görüntüleri de ekrana geliyor. Klipte yine “La casa de papel” dizisinin semboleri tema olarak kullanılıyor.

Cebeci, bir önceki klibi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirileri 'babasının ve kendisinin de devrimci olduğu' ifadeleriyle cevaplamıştı ve "Türkiye'de sol bitmiş" ifadelerini kullanmıştı.

HİLAL CEBECİ KİMDİR: 1976 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Hilal Cebeci, 1993 yılında Eyyüp Bayram, Sinan Erkoç ve Uğur Sönmezsoy gibi isimler ile çalışarak müzik kariyerindeki ilk ses deneyimini gerçekleştirmiştir. Bu tarihlerde özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekmiş ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır.

Eğitim hayatını devam ettirdiği Hamza Paşa Kız Meslek Lisesi'nden 1994 yılında mezun olan Cebeci, "Köylü Güzeli" ismini verdiği ilk albümünü 1999 yılında çıkardı. 2001'de "Şarkıcı" filminde rol alan Cebeci filmin ardından "En Güzel Ben Severim" isimli ikinci albümünü çıkarmıştır.

2003'te Cebeci, üçüncü albümü olan ”Yükselme Zamanı” ile müzik piyasasına geri dönen şarkıcı, 2004 yılında "Biz Boşanıyoruz" adlı dizide başrol oynamıştır. Cebeci bu dizinin ardından, "Şöhretler Kebapçısı" adlı dizide de boy göstermiştir. 2005 yılında Kim Gitsin isimli 4. stüdyo albümünü çıkaran Hilal Cebeci, 2008 yılında "Gelmişime Geçmişime" adını verdiği bir dijital maxi single hazırlamıştır.

2012 yılında "Özür Dilersen" isimli yeni bir dijital single çıkaran Cebeci, müzikal kariyerine devam ediyor. Cebeci sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

