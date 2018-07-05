HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır-2018 HGS müşteri hizmetleri

Gün içinde sıklıkla köprü ve otoyolları kullanan sürücüler HGS borç sorgulama işlemi nasıl yapılır sorularının cevabını araştırıyor. Online olarak HGS ceza sorgulaması, geçiş ihlali sorgulaması ve bakiye sorgulaması nasıl yapılır? HGS işlemleri hakkındaki tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

HGS SORGULAMASI NASIL YAPILIR: 2018 HGS sorgulama işlemi için hgsmusteri.ptt.gov.tr adresine girin. Açılan sayfada e-postanızı giriniz. Daha sonra şifrenizi giriniz. Resimdeki karakterleri yanda bulunan kutuya yazarak Giriş Yap butonuna tıklayınız. Eğer üye değilseniz açılan sayfada altta bulunan üye olun seçeneğine tıklayınız. Burada T.C kimlik numaranızı, e-postanızı ve kendinizin oluşturacağı bir şifre belirleyin. Bu şekilde HGS sorgulama için üyeliğinizi yapabilirsiniz. HGS bakiyesinin azalması durumunda kişinin cep telefonu numarasına otomatik olarak mesaj gidecektir.

HGS CEZA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2018 HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA NASIL YAPILIR: HGS geçiş ihlali sorgulaması oldukça önemlidir. Geçiş ücretinin çok daha fazlasını ödememek için sorgulama işlemini gerçekleştirmenizi öneririz. Bu yüzden anlatacağımız adımları doğru bir şekilde uygulamalısınız. Öncelikle yazımızın sonunda sizlerle paylaştığımız linke tıklayınız. Açılan sayfada sorgulamak istediğiniz aracın plakasını giriniz. Dana sonra resimde gördüğünüz karakterleri doğru bir şekilde girip “Sorgula” butonuna tıklayınız. Son olarak HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

HGS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR: HGS borç sorgulama işlemi için öncelikle hgsmusteri.ptt.gov.tr adresine tıklayınız. Daha sonra ise ilk olarak geçiş ihlali sorgula yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada ise ilk olarak araç plaka no yazıyoruz. Alt tarafta görmüş olduğumuz güvenlik kodunu yazıyoruz. Son işlem olarak ise sorgula yazan butona tıklıyoruz. Böylece hızlı geçiş sistemi borç sorgulama işlemini tamamlamış oluyoruz.