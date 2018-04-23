HDP'li Vekil 'Kürt illeri' dedi Meclis Başkanı çıldırdı: Sizi dışarı atarım

Meclis'teki 23 Nisan özel oturumunda, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş'ın "Kürt illeri" çıkışı ortamı gerdi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Asla olamaz, böyle laf olmaz, böyle şey yok; neresi bu, yok böyle bir yer!" diyerek HDP'li vekile kızdı.

BULDAN: İRADEMİZİ YOK SAYMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin sekiz milletvekilinin tutuklu bulunduğunu hatırlatarak konuşmasına başladı. Yakın zamandaki uygulamalarla parlamenter sistemin tamamen tasfiye edildiğini belirten Buldan, demokratik hedeflerin otokratik düzen tarafından rafa kaldırıldığını söyledi.

Buldan, OHAL uygulamasına da eleştiriler yöneltti. "Bu ülke, 'Ben yaptım, evladır' anlayışıyla yönetilmeye çalışılmaktadır. Şüpheli bir referandum sonrası yapılan ilk seçime olağanüstü hukuksuz bir ortamda baskın seçimle gidiyoruz" ifadesini kullanan Buldan, "İrademizi yok saymaya kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu. Buldan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada Kürtlerin yaşadığı coğrafyalar 1925-1950 arasında OHAL'le yönetildi. 1987'den 2002'ye kadar da OHAL uygulanmıştır. Son 2 yılı da sayarsak 50 yıldan fazla süre bu coğrafya OHAL'le yönetilmiştir."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Pervin Buldan'ın sözlerine tepki gösterdi. "AK Parti grubuna baksanız, Kürt kökenli vekiller olduğunu görürsünüz. Yaşanan Kürt meselesine ilişkin bir mesele değil, yaşanan terörle ilgili yargının verdiği kararlar" diyen Bostancı, "Bunları değerlendirirken ayrı bir etnik çatışma çıkaran dili çok yanlış, doğrudan genel başkanı olduğunuz partinin söylemiyle uyumsuz görüyorum" ifadesini kullandı.

  • Siyaset 23 Nisan 2018 15:43
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  • Misafir 23 Nisan 2018 16:08 chp nin yol arkadaşı hdp

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