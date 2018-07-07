HDP'li Ayşe Acar Başaran milletvekili yeminini 22 saniyede tamamladı!

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 2015 yılındaki en hızlı yemin rekorunu bu yılda korumayı başardı. Başaran, milletvekili yeminini 22 saniyede tamamladı.

HDP'Lİ VEKİLİN YEMİNİ DİKKATLERDEN KAÇMADI 27. dönem milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda yeminlerini ederken HDP'li bazı isimlerin yemin metnini okuyuş tarzları dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin Ankara Milletvekili Servet Uysal yemin metnini, geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz'ın uyarısı ile 4 defa tekrarlarken HDP'li Ayşe Acar Başaran ise yemin metnini 22 saniyede tamamladı.

MİLLETVEKİLİ YEMİNİNİ 22 SANİYEDE TAMAMLADI HDP'nin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, 26. dönem yemininde olduğu gibi bu dönemde de yemini 22 saniyede etti.