HDP'li Ahmet Şık: Bebek, anne öldüren katildir

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hakkari Yüksekova’da PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi ile hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şık açıklamasında, “Her kim ve her ne adına olursa olsun bebek/anne öldüren katildir. Ölenin ve failin kim olduğuna/siyasi kimliğine bakarak pozisyon alanlar da kana ortaktır” açıklamasında bulundu.